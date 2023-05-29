Претенденты на престол Путина: политолог предположил возможные сценарии действий преемников
Все понимают, что российский диктатор Владимир Путин скоро потеряет власть. У новой власти будет 2 пути: улучшение отношений со странами Запада или "создание Северной Кореи на территории России".
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, ситуация в России пока еще не определена.
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Варианты действий новой власти в России
Загородний отметил: то, кто станет преемником Путина, зависит от сценариев, которые выберет российская элита. Если они захотят улучшить отношения со странами Запада, то это может быть, например, оппозиционер Алексей Навальный. В случае если выберут курс на построение Северной Кореи – другой человек.
Политолог подчеркнул, что при любых сценариях получить власть в России может человек, об имени которого мы еще даже не слышали.
Большая вероятность того, что элиты в России захотят пойти на нормализацию отношений с Западом. Я уверен, что многим в России не нравится происходящее в направлении Китая. Они понимают, что Китай их съест и даже не подавится,
– предположил он.
Как утверждает Тарас Загородний, Россия всегда пыталась быть ближе к Западу. Российские чиновники отправляют своих детей и хранят деньги именно в странах Запада, а не в Китае.
Загородний о возможных преемниках Путина: смотрите видео
Что происходит с властью в России
- Конфликт между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Кремлем только усугубляется. Пригожин открыто критикует российское руководство. Поэтому аналитики ISW предполагают, что в Москве могли специально задерживать определенные военные операции вагнеровцев на Бахмутском направлении, ведь они невыгодны Владимиру Путину.
- Некоторые российские пропагандисты уже пытаются говорить публично, что Путина нужно отстранить от власти. Когда один из спикеров заявил, что только после ухода Путина с поста Россия вернется в Европу и наладит отношения с другими государствами, пропагандисты вдруг решили "сделать паузу".
- Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов уверен, что после исчезновения диктатора Путина внутри России может начаться борьба за власть.