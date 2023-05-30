"На месте Путина я бы озаботился": при каком условии Пригожин восстанет против диктатора
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин постоянно делает заявления, где ругает военное руководство России. Со временем он может даже восстать против диктатора Владимира Путина, когда будет критический момент, и он будет видеть, что есть возможность и не столь большой риск.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев. По его мнению, пока Пригожин попытается пересидеть в Африке.
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Пригожин думает о перевороте
Пономарев уверен, что даже если Пригожин сейчас и не собирается устраивать переворот, то все же мысли на этот счет у него есть. В будущем он может попытаться что-то делать в этом направлении.
Конечно, на месте Путина я бы озаботился. Сейчас Пригожин попытается пересидеть в Африке, заработать деньги и посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри России. Он будет реагировать, когда будет критический момент и когда он будет видеть, что для него это возможность и не столь большой риск,
– предположил он.
По словам оппозиционера, когда система путинской власти будет разрушаться, тогда можно будет считать, что это начало действий Пригожина.
Пономарев об амбициях Пригожина: смотрите видео
Путин теряет власть
- Уже долгое время говорят о нарастающем конфликте Пригожина с Кремлем. Владелец вагнеровцев заявил, что если вы, мол, "начинаете войну, пожалуйста, имейте характер, свободу и стальные яйца – и только тогда вы сможете чего-нибудь достичь". Очевидно, это было обращение к Путину. Такие заявления Пригожин делает достаточно часто.
- Откровенно предлагают отстранить Путина от власти даже некоторые пропагандисты в эфире российского телевидения. Один из них сказал, что "при нынешнем политическом режиме России не светит вернутся в Европу", поэтому нужно избрать другую власть. После этих слов пропагандист, ведущий программу, пытался хоть как-то выйти из ситуации и объявил о "паузе".
- Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что существует много сценариев, которые могут развернуться в случае, если о смерть Владимира Путина станет известно.