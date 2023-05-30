"На месте Путина я бы озаботился": при каком условии Пригожин восстанет против диктатора

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин постоянно делает заявления, где ругает военное руководство России. Со временем он может даже восстать против диктатора Владимира Путина, когда будет критический момент, и он будет видеть, что есть возможность и не столь большой риск.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев. По его мнению, пока Пригожин попытается пересидеть в Африке.

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Пригожин думает о перевороте

Пономарев уверен, что даже если Пригожин сейчас и не собирается устраивать переворот, то все же мысли на этот счет у него есть. В будущем он может попытаться что-то делать в этом направлении.

Конечно, на месте Путина я бы озаботился. Сейчас Пригожин попытается пересидеть в Африке, заработать деньги и посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри России. Он будет реагировать, когда будет критический момент и когда он будет видеть, что для него это возможность и не столь большой риск,

– предположил он.

По словам оппозиционера, когда система путинской власти будет разрушаться, тогда можно будет считать, что это начало действий Пригожина.

Пономарев об амбициях Пригожина: смотрите видео

Путин теряет власть