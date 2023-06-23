Указывает также на недостатки Путина: Пригожин активно продолжает унижать армию России

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин рассчитывает получить власть в России и постоянно критикует российское войско. Хотя он ругается на генштаб и минобороны, но также намекает на неправильные действия кремлевского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, Пригожину выгодны поражения кадровой российской армии.

Читайте также Почему Пригожин отказался повиноваться Путину и зачем собирает свою армию

"Для него важно, чтобы армия России терпела поражение. Пригожин делает из себя "великого патриота". Он имеет в своем запасе победу – "взятие Бахмута", как он считает. Сейчас ему интересно, чтобы армия России имела потери. Он хочет дискредитировать ее и таким образом поднимать себя на более высокий уровень", – объяснил депутат.

Путин не хочет воевать с вагнеровцами

Как отметил Роман Костенко, Пригожин пытается показать населению России, что он гораздо эффективнее всех российских чиновников. Он рассказывает о поражениях минобороны и генштаба, а затем отмечает так называемые "победы" ЧВК "Вагнера".

Он хочет показать, что он один гораздо эффективнее, чем вся эта машина, которую сделал Путин. Сейчас он "наезжает" только на Шойгу и Герасимова. Но все понимают, что через них он также указывает на недостатки Путина, который держит возле себя таких людей,

– считает он.

По мнению народного депутата, Путин видит намеки Пригожина, но ничего не может сделать. Российский диктатор не хочет вступать в войну с дееспособными наемниками Пригожина. Руководитель вагнеровцев пользуется этим и рассчитывает получить власть в России.

Костенко об амбициях Пригожина: смотрите видео

Борьба Пригожина и руководства России