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      Борьба будет очень жесткой, – Рябошапка о реформах

      272 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / 24 канал

      Слово "реформы" в последнее время приобрело негативную коннотацию и связано, в основном, с процессом, а не с результатом. Новая власть обещает переходить сразу к изменениям и не советует никому им сопротивляться.

      Об этом журналисту 24 канала заявил Руслан Рябошапка в интервью для программы "Голобородько".

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      Уже более двух месяцев вы занимаете должность заместителя главы ОП, заниматься непосредственно правовыми вопросами. Какие ключевые направления реформ вы сами для себя спланировали на ближайшее время?

      Я думаю, что мы больше уже не будем делать реформ, потому что все 28 лет – с тех пор Украина получила получила независимость – мы проводим какие-то реформы, и этот процесс у нас стал перманентным. На самом деле, ничего не меняется, а в некоторых случаях даже ухудшаются.

      Поэтому мы будем делать изменения. Я бы возможно сказал, что мы эти изменения будем навязывать и внедрять. Где – огнем и мечом, а где-то – мягкой силой убеждения. Но эти изменения будут, и я бы очень не советовал никому сопротивляться этим изменениям.

      Я правильно понимаю, что речь идет о том, что ключевые реформы уже введены, и их нужно довести до логического завершения?

      Слово "реформы" в последнее время приобрело такую негативную коннотацию и связано в основном с процессом, а не с результатом. Конечно, есть положительные сдвиги, этого нельзя отрицать. Но в дальнейшем мы бы хотели отойти от слова "реформирование", а переходить к изменениям к лучшему. От процесса – к победам.

      Тогда какие цели?

      Победы. Страна должна стать лучше, и люди как можно быстрее уже должны почувствовать позитивные изменения. Причем, где-то это можно сделать, как я уже говорил, силой убеждения, не особо вкладывая ресурсы. А где-то, действительно, – борьба будет очень жесткой, и я чувствую, что сопротивление будет очень сильным.

      Изменения должны быть во всех сферах. Начиная с правового блока: верховенства права, правосудия, правоохранительных органов. И завершая экономическим, социальным блоком, культурой и всеми другими вопросами.

      рябошапка
      Что известно про Руслана Рябошапку

      Видео полного интервью с Рябошапкой: больше об изменениях, которые планируют ввести

       

       

      Что такое программа "Голобородько"Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при президенте, в частности – беря интервью у наиболее приближенных к президенту лиц. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

      О КАКИХ ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ РАССКАЗАЛ РЯБОШАПКА В ИНТЕРВЬЮ 24 КАНАЛУ:​
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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Видеоблоги Реформы Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
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