Боротьба буде надзвичайно жорсткою, – Рябошапка про реформи

Слово "реформи" останнім часом набуло негативної конотації і пов'язане, здебільшого, з процесом, а не з результатом. Нова влада обіцяє переходити відразу до змін і не радить нікому їм опиратися.

Про це журналісту 24 каналу заявив Руслан Рябошапка в інтерв'ю для програми "Голобородько".

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Вже понад два місяці ви займаєте посаду заступника голови ОП, займаєтесь безпосередньо правовими питаннями. Які ключові напрямки реформ ви самі для себе спланували на найближчий час?

Я думаю, що ми більше вже не будемо робити реформ, тому що всі 28 років – відколи Україна отримала отримала незалежність – ми робимо якісь реформи, і цей процес у нас став перманентним. Насправді, нічого не змінюється, а в деяких випадках навіть погіршуються.

Тому ми будемо робити зміни. Я б можливо сказав, що ми ці зміни будемо нав’язувати і впроваджувати. Десь – вогнем і мечем, а десь – м’якою силою переконання. Але ці зміни будуть, і я би дуже не радив нікому опиратися цим змінам.

Я правильно розумію,що мова йде про те, що ключові реформи вже запроваджені, і їх треба довести до логічного завершення?

Слово "реформи" останнім часом набуло такої негативної конотації і пов’язане здебільшого з процесом, а не з результатом. Звісно, є позитивні зрушення, цього не можна заперечувати. Але надалі ми би хотіли відійти від слова "реформування", а переходити до змін на краще. Від процесу – до перемог.

Тоді які цілі?

Перемоги. Країна має стати кращою, і люди якомога швидше вже повинні відчути позитивні зміни. При чому, десь це можна зробити, як я вже говорив, силою переконання, не особливо вкладаючи ресурси. А десь, дійсно, – боротьба буде надзвичайно жорсткою, і я відчуваю, що опір буде дуже сильним.

Зміни мають бути в усіх сферах. Починаючи з правового блоку: верховенства права, правосуддя, правоохоронні органи. І завершуючи економічним, соціальним блоком, культурою і всіма іншими питаннями.



Що відомо про Руслана Рябошапку

Відео повного інтерв'ю з Рябошапкою: більше про зміни, які планують запровадити

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.