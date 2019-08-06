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      Боротьба буде надзвичайно жорсткою, – Рябошапка про реформи

      1106 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / 24 канал

      Слово "реформи" останнім часом набуло негативної конотації і пов'язане, здебільшого, з процесом, а не з результатом. Нова влада обіцяє переходити відразу до змін і не радить нікому їм опиратися.

      Про це журналісту 24 каналу заявив Руслан Рябошапка в інтерв'ю для програми "Голобородько".

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      Вже понад два місяці ви займаєте посаду заступника голови ОП, займаєтесь безпосередньо правовими питаннями. Які ключові напрямки реформ ви самі для себе спланували на найближчий час?

      Я думаю, що ми більше вже не будемо робити реформ, тому що всі 28 років – відколи Україна отримала отримала незалежність – ми робимо якісь реформи, і цей процес у нас став перманентним. Насправді, нічого не змінюється, а в деяких випадках навіть погіршуються.

      Тому ми будемо робити зміни. Я б можливо сказав, що ми ці зміни будемо нав’язувати і впроваджувати. Десь – вогнем і мечем, а десь – м’якою силою переконання. Але ці зміни будуть, і я би дуже не радив нікому опиратися цим змінам.

      Я правильно розумію,що мова йде про те, що ключові реформи вже запроваджені, і їх треба довести до логічного завершення?

      Слово "реформи" останнім часом набуло такої негативної конотації і пов’язане здебільшого з процесом, а не з результатом. Звісно, є позитивні зрушення, цього не можна заперечувати. Але надалі ми би хотіли відійти від слова "реформування", а переходити до змін на краще. Від процесу – до перемог.

      Тоді які цілі?

      Перемоги. Країна має стати кращою, і люди якомога швидше вже повинні відчути позитивні зміни. При чому, десь це можна зробити, як я вже говорив, силою переконання, не особливо вкладаючи ресурси. А десь, дійсно, – боротьба буде надзвичайно жорсткою, і я відчуваю, що опір буде дуже сильним.

      Зміни мають бути в усіх сферах. Починаючи з правового блоку: верховенства права, правосуддя, правоохоронні органи. І завершуючи економічним, соціальним блоком, культурою і всіма іншими питаннями.

      рябошапка
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      Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

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      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка Слуга народу Реформи Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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