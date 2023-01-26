Зеленского спросили, может ли Джонсон стать послом в Украине: что думает президент
Источник:Sky News
Владимир Зеленский ответил на вопрос, может ли бывший премьер Великобритании стать послом в Украине. По мнению президента Украины, Борис Джонсон может быть не готов к такой роли.
Журналисты отмечают, что украинский лидер рассмеялся в ответе на этот вопрос. Однако украинский лидер озвучил свое мнение по поводу друга Украины.
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Что сказал Зеленский о вероятном назначении Джонсона
Он хороший парень. Кто знает? С удовольствием, с удовольствием, правда,
– заявил Владимир Зеленский.
Президент Украины ответил на вопрос, поддержит ли он еще одну заявку Бориса Джонсона на пост премьер-министра Британии. По мнению Зеленского, это будет неправильно.
"У нас хорошие отношения с Сунаком", – отметил Владимир Зеленский.
Также он сказал, что у них с Борисом Джонсоном длительные дружеские отношения.
Я видел Джонсона в разных ситуациях, я видел его не на войне, а в полномасштабной войне, поэтому у нас особые отношения,
– объяснил украинский лидер.
Стоит отметить, что Борис Джонсон 22 января в очередной раз посетил Украину. Британский политик побывал в Буче и Бородянке и встретился со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Кратко об отношениях Джонсона с Украиной
- Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживал наше государство. Британия была одной из первых стран, передавших нам военную помощь.
- В июле 2022 года Борис Джонсон ушел в отставку с должности премьера. Это случилось после очередного скандала.
- Впоследствии СМИ предполагали, что Борис Джонсон может стать следующим генсеком НАТО и заменить на этом посту Йенса Столтенберга.
- Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что Джонсон приехал в Украину как бывший премьер-министр и как человек, которая сейчас не имеет официальных полномочий и остается активным публичным политиком. В этом визите в Киев нет ничего удивительного.