Джонсон упрекнул Запад и назвал условие, при котором Путин не напал бы на Украину

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон уверен, что политика, которую проводил Запад в отношении Украины и России в последние годы, была провальной. Он также отметил, при каком сценарии развития событий эта война никогда бы не началась.

По словам Джонсона, страны НАТО на протяжении многих лет рассказывали украинцам, что проводят политику "открытой двери", однако в то же время сигнализировали Москве, что наше государство никогда не станет частью Альянса. Собственно, это и привело к тому, что 24 февраля 2022 года Путин решил начать широкомасштабное вторжение.

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"Благодаря" России Украина может вступить в НАТО

Как бы это иронически ни звучало, однако Джонсон заметил, что Путин своими действиями развеял аргументы о "невозможности членства Украины в НАТО". Экс премьер констатировал, что сейчас украинцы осваивают и разворачивают безумное количество техники из стран Альянса и делают это с непревзойденным мастерством и отвагой.

Ранее говорили, что украинское население слишком разделено по поводу членства в НАТО. До 2014 года вы точно могли привести подобный аргумент. Посмотрите сейчас на цифры. Согласно одному недавнему опросу, поддержка членства Украины в НАТО сейчас стратосферная – 83 процента,

– написал он.

В то же время он отметил, что политика Запада от 2008 года – "не провоцировать Путина" – не привела ни к чему хорошему. Собственно, на Бухарестском саммите Североатлантического альянса в 2008 году Киев должен был получить план действий по членству, однако этого не произошло.

Потом российский диктатор с нескрываемым удовольствием заявил, что его все устраивает. Впоследствии, в 2014 году, он ворвался в Крым и Донбасс, а затем начал вторжение в 2022 году.

У НАТО было достаточно хороших фраз о членстве Украины, чтобы Путин использовал их в своей пропаганде и утверждал, что России грозит оцепление. И все же реальность такова, что НАТО ничего не сделало, чтобы защитить Украину, и не продвинуло дело членства Украины,

– акцентировал Джонсон.

В заключение он подчеркнул, что украинцам нужно дать все необходимое вооружение, чтобы эта война как можно скорее закончилась и начался процесс принятия нашего государства в НАТО.

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Напомним, что недавно партнеры таки приняли решение о передаче Вооруженным Силам танков, создав так называемую "танковую коалицию". В частности, речь идет о предоставлении ВСУ американских танков Abrams, немецких – Leopard и британских – Challenger.

Сейчас ведутся переговоры о предоставлении нашему государству истребителей F-16. Очевидно, что уже ни у кого нет сомнений, что в недалекой перспективе Воздушные силы получат авиацию.