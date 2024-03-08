Когда речь идет о способности убивать российские войска, украинцы самые эффективные, – Джонсон

Наши защитники продолжают сдерживать врага на всех участках фронта. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выразил свое восхищение украинскими военными.

Кроме того, Борис Джонсон стал членом Международной рабочей группы по вопросам евроатлантической интеграции Украины, которая должна подготовить аргументы скорейшего вступления Украины в НАТО. По его мнению, проблема присоединения Украины к Североатлантическому альянсу вызвана тем, что Запад десятилетиями не мог четко определить, что такое Украина и какое место она занимает в евроатлантической архитектуре безопасности.

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Украинцы являются самыми эффективными

Как сказал бывший премьер-министр Великобритании, сейчас есть много хороших моментов по Украине. По его словам, с точки зрения оперативной совместимости наше государство сейчас выглядит очень неплохо.

Кроме того, украинцы используют много вооружений, совместимых с НАТО.

С точки зрения боевой мощи, с точки зрения эффективности армии, Вооруженных сил, я думаю, что вряд ли есть силы НАТО, во всем Альянсе, которые могут реально сравниться с Украиной,

– заявил Джонсон.

Более того, британский экс-премьер заметил, что Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе признает мощности украинской армии.

Когда речь идет о способности убивать российские войска, украинцы являются замечательными и эффективными,

– добавил он.

Борис Джонсон утверждает, что это очень сильный аргумент в вопросе вступления Украины в НАТО. Однако он признает, что с некоторыми членами Альянса все же могут возникнуть сложности.

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