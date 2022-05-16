Боррель объяснил, что для ЕС будет победой Украины в войне
Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказался по поводу победы Украины. Он заявил, что победой Украины в войне с Россией станет отбрасывание российских оккупантов за пределы границ нашего государства.
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Мы защищаем территориальную целостность Украины. И когда мы это говорим – мы надеемся, что Украина выиграет эту войну. Это значит, что она откинет захватчиков за пределы своих границ,
– заметил Боррель.
Боррель получил вопрос после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе по поводу попыток России устанавливать собственные оккупационные администрации на временно занятых территориях Украины. Впрочем, он ясно заверил, что ЕС не признает эти территории российскими.
По его словам, ни один украинский квадратный километр, который будет объявлен частью России, ЕС не признает. К слову, он упомянул и об аннексированном Крыме, который также не будет считаться в ЕС российским.
Украина идет в ЕС: коротко о главном
- Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление в Евросоюз. Достаточно быстро Европарламент одобрил заявку Киева.
- В середине апреля Украина заполнила первую часть опросника Еврокомиссии. 9 мая президент Зеленский показал главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен вторую часть опросника. Ожидается, что в июне Украина получит статус кандидата в Евросоюз.
- 15 мая Владимир Зеленский отметил, что задача Украины – это статус кандидата в члены Евросоюза, а впоследствии – вступление в Евросоюз по быстрой процедуре.
- 16 мая Украина передала Европейскому Союзу все ответы из опросника по поводу членства в ЕС. Следующий шаг – решение Совета Евросоюза.
- Однако теперь Россия угрожает нашему государству за курс в ЕС. В Кремле видят в этом угрозу, как и стремление Украины быть членом НАТО. В МИД России заявили, что вступление Украины в ЕС приведет к краху Евросоюза.
- О том, что Москва против членства Украины в ЕС также заявлял заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. В Офисе Президента ответили российскому политику и заявили, что мнение России никого не волнует.
- Подобные угрозы России посыпались в адрес Швеции и Финляндии, которые планируют стать членами НАТО. Также Москва пригрозила "денацифицировать" Польшу вслед за Украиной.
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