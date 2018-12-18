Ботулизм в Украине: причины, симптомы и профилактика

Ботулизм – тяжелое токсическое инфекционное заболевание, в результате которого поражается нервная система. Тяжелая форма заболевания может привести к летальному исходу. После относительного затишья, в Кировоградской области зафиксировали очередную жертву этого заболевания.

Случай ботулизма зафиксировали у 36-летнего жителя Маловисковского района Кировоградской области. Его связывают с потреблением консервированных овощей домашнего производства. Мужчина умер в понедельник, 17 декабря. 24 канал рассказывает о причинах и симптомах смертельной болезни.

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Что такое ботулизм?

Ботулизм – болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Возбудитель Clostridium botulinum постоянно существует в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов (выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120 ° С через ЗО минут).

Бактерии содержат один из самых сильных в природе ядов – ботулотоксин. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг. Заражение человека ботулизмом происходит при употреблении продуктов животного и растительного происхождения: загрязненных клостридиями фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, через колбасы, ветчину, копченую рыбу.

Больной человек опасен для окружающих из-за выделения во внешнюю среду бактерий с фекалиями, рвотными массами. Попадая в пищеварительный тракт ботулотоксин не разрушается ферментами, а всасывается в кровь и разносится по организму, "оседая" в разных отделах нервной системы.

Заражение взрослого человека происходит, как правило, через желудочно-кишечный тракт.

Ботулизм в Украине

Первые случаи заболевания ботулизмом в 2017 году были зафиксированы в Киеве. Далее заболевания и летальные случаи фиксировали в ряде других областей, в частности, в Херсонской, Винницкой, Запорожской областях.

В 2018 году заболевание продолжает поражать украинцев. В январе заболел мужчина из Львовской области. Также в Киеве зафиксирован случай заболевания ботулизмом – человек заболел после употребления вяленой рыбы. А смерть от ботулизма постигла киевлянку 26 мая.

Еще одна проблема – в Украине нет сыворотки от ботулизма. Кроме отсутствия лекарств, в Украине также полностью нет возможности самостоятельно производить сыворотку от ботулизма.

Откуда идет инфекция?

Эксперты уверяют, что отличить инфицированные продукты от качественных невозможно. В зоне риска – вяленая, копченая и соленая рыба, грибы домашнего консервирования, мясные и рыбные консервы и домашняя колбаса. В Украине случаи ботулизма вызванные в основном потреблением вяленой рыбы.

Смертоносную рыбу, от которой заразились киевляне в 2017 году, изготовили в г. Светловодск, Кировоградской области, отправителем рыбной продукции является ООО "ЧУДО-ЮДО" (г. Светловодск, Кировоградской области). Продукция была приобретена в гипермаркетах "Караван", "Ашан" и супермаркете "Мегамаркет". Владельцем предприятия является Антон Меркулов. После потребления именно этой рыбы люди заболели ботулизмом. Медики настоятельно просят граждан воздержаться от употребления вяленой рыбы производства ФЛП Меркулов А.В.



Почему вяленая или сушеная рыба является опасной

Кроме того, в поселке Градижск работники СБУ разоблачили мощную сеть браконьерских бригад. Мужчины поставляли рыбу, которая заразила ботулизмом не менее двух человек. Злоумышленники вылавливали и обрабатывали рыбу в грязных сараях, гаражах и просто на улице. Кроме того, рыбу приправляли вредными химическими добавками. Опасную продукцию развозили по всей Украине.

В Держпродспоживслужбе просит жителей не покупать в местах стихийной торговли и на агропродовольственных рынках мясные и рыбные продукты домашнего изготовления.

Медики обращают внимание на то, что чаще всего возбудитель ботулизма в рыбьих внутренностях, из которых токсин и проникает в мясо. Поэтому наиболее опасно употреблять мясо именно возле ребер и икру, ведь эти части могут быть наиболее пораженными инфекцией.



Основным возбудителем ботулизма этого года является вяленая и сушеная рыба

Симптомы ботулизма

Ботулизм считается опасным токсичным инфекционным заболеванием. Он поражает нервную систему. А тяжелая форма болезни может привести к летальному исходу. Первые симптомы могут появиться как через несколько часов после употребления, так и через 10 дней. Высокой температуры и тошноты, как правило, не бывает. Разве что в продукте был еще сопутствующий возбудитель.

Симптоматика развивается сверху вниз. Человек начинает плохо видеть, двоится в глазах, не может читать мелкий шрифт, возникает сухость слезных оболочек, а дальше другие симптомы – мышечная слабость, исчезновение рефлексов до дыхательных расстройств,

– отметила врач-инфекционистка Ольга Голубовская.

Ботулизм: основные симптомы:

тошнота

рвота

характерна боль в животе

жидкий стул без патологических примесей;

нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц)

жажда, сухость слизистых оболочек

расстройство глотания;

может измениться тембр голоса;

сильная головная боль

головокружение

бессонница

общая слабость,

повышение температуры тела

ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке.



Ботулизм в Украине: источники и симптомы

Как лечить ботулизм?

Медики советуют при первых симптомах отравления сразу обращаться к врачу. В специализированном отделении используют специальные сыворотки (внутримышечно) в течение 1-4 суток.

Учитывая то, что в желудочно-кишечном тракте споры ботулотоксина могут превращаться в вегетативные формы, для их уничтожения используют антибиотики. При расстройствах дыхания назначают искусственную вентиляцию легких. Для лучшего насыщения крови кислородом и повышения защитных сил организма используют гипербарическую оксигенацию.

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Однако на самом деле лечить нечем, потому сыворотки от ботулизма в Украине нет уже три года. Бывшую российскую сыворотку Министерство здравоохранения не сертифицировало, а остальное завозится нелегально. В Украине можно найти незарегистрированную сыворотку от ботулизма, однако, по словам врачей, стоит она "бешеные деньги".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интревью 24 Каналу объяснила, что в Украине существует проблема с обеспечением населения сыворотками от ботулизма, поскольку их производители из-за малого спроса не спешат регистрировать в Украине эти лекарственные средства. Министерство уже попросило ВОЗ и "Красный Крест" предоставить сыворотку в виде гуманитарной помощи.



Ульяна Супрун объяснила ситуацию с сыворотками от ботулизма

Профилактика ботулизма

Поскольку основной причиной возникновения ботулизма является употребление в пищу некачественно приготовленных, испорченных продуктов, самой главной в профилактике этого заболевания является разъяснительная работа среди населения о правилах домашнего консервирования овощей, фруктов, грибов, мяса, о необходимости тщательного соблюдения технологии. Для разрушения ботулотоксина перед употреблением консервов целесообразно прогревать до 100 ° С в течение 30 минут.

Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу мясные и рыбные консервы, если железная банка раздута, деформированная.

Для профилактики всем лицам, которые употребляли вместе с больными ботулизмом инфицированные продукты, вводят сыворотки типа А, В, Е (против наиболее опасных для человека типов клостридий), и наблюдают за ними в течение 10-12 дней.

Профилактика. Не ешьте:

- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы

- мясных и грибных консервов

- консервов домашнего производства

- если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом

- если сомневаетесь в качестве продуктов

Что такое ботулизм – видео