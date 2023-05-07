Надо их сбивать всеми средствами: какую угрозу представляют российские БПЛА "Картограф"
Над Кривым Рогом сбили БПЛА "Картограф". Оккупанты эту секретную разработку ФСБ используют против Украины. Сканируя территорию с помощью тепловизоров, они могут узнать о рельефе местности.
Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он отметил, что "Картограф" в интересах ФСБ должен был выполнять картографическую съемку местности для того, чтобы можно было составить карту.
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Требуется 48 часов, чтобы запланировать обстрел
Он добавил, что "Картограф" не передает картинку в режиме онлайн, а собирает информацию, на основе которой можно составить топографическую карту.
Это аналог самолета аэрофоторазведки АН-30 только с поправкой на современные технологии,
– объяснил военный эксперт.
Он отметил, что этот БПЛА непригоден для применения непосредственно в условиях фронта. Он не обеспечивает столь быстрое снятие и передачу информации, как беспилотник "Орлан".
Считается, если такие беспилотники появляются над прифронтовыми районами или в тылу, то возможно, россияне таким образом готовят новый ракетный удар,
– подчеркнул Киричевский.
Использование таких БПЛА укладывается в концепцию, что оккупантам нужно примерно до 48 часов, чтобы обработать имеющиеся данные и запланировать новый обстрел по территории Украины.
Военный эксперт рассказал о российских беспилотниках "Картограф": смотрите видео
Предвестники ракетных ударов
"Угроза "Картографов" разве только в том, что их появление в небе над определенными областями Украины означает, что россияне могут там планировать воздушные удары и проводят последнюю разведку местности", – отметил собеседник.
Иван Киричевский подчеркнул, что сбивать этот БПЛА нужно всеми средствами, иначе он полетит назад и передаст данные куда следует. Тем более что "Картографы" значительно легче сбить, чем "Ланцеты" или другие беспилотники фронтового уровня, которые сейчас используют оккупанты.
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Больше об атаке беспилотниками из России
- В Командовании Воздушных Сил Украины сообщили, что в ночь на 6 мая было уничтожено 8 иранских дронов "Шахид", атаковавших Украину. БПЛА были запущены врагом с Южного направления, а именно с восточного побережья Азовского моря.
- Ранее Воздушное командование "Восток" сообщало, что 3 мая был сбит российский БПЛА "Картограф". Поражение беспилотника произошло в районе села Николаевка Днепровского района.