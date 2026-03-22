Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" объяснил 24 Каналу, что для улучшения ситуации стоит сосредоточиться на ударах по глубоким тылам противника.

Почему дроны не всегда помогают пехоте на передовой?

Украина пока не имеет достаточного количества подразделений с развитой БпЛА составляющей, из-за чего враг на отдельных участках достигает успеха.

Вместе с тем украинские беспилотные подразделения и пехота действуют разрозненно, каждый с собственной отдельной целью и без концентрации на общей задаче. Именно это дает противнику устойчивое преимущество.

Надо развивать БпЛА составляющую на уровне корпусов и налаживать ее взаимодействие с пехотой, ориентируясь не на еБалы, а на достижение общей цели. А Силы беспилотных систем сосредоточить на ударах по глубоким тылам противника, что, кстати, они сейчас и пытаются делать,

– сказал Филатов.

Благодаря этим усилиям украинские силы уничтожили большое количество средств ПВО противника. Теперь эту логику надо закрепить и передать задачи поддержки пехоты на уровень корпусов.

