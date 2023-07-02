Партией 50 – 70 дронов за раз, – Буданов о том, как часто Россия получает "Шахеды" от Ирана

Российская армия регулярно получает партии БПЛА "Шахед" от Ирана. Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что одна партия таких беспилотников может составлять от 50 до 70 дронов.

Кроме того, он отметил, что такие партии страна-агрессорка получает регулярно. Потому Россия и использует это оружие в больших масштабах.

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Буданов рассказал, как часто в Россию доставляют "Шахеды"

Начальник украинской разведки отметил, что поставки в Россию "Шахедов" проходят достаточно регулярно. Тем не менее количество беспилотников в одной партии может варьироваться.

Обычно одна партия (БпЛА "Шахед" – 24 Канал) составляет от 50 до 70 дронов за раз. И происходит это раз в две, иногда на три недели,

– заметил Буданов.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас Иран поставляет России только беспилотники. О поставках баллистических ракет, которые сейчас находятся на вооружении в иранском государстве, пока не говорится.

Буданов высказался о количестве ракет у россиян

Глава ГУР МО также заявил, что у России нет пока количества ракет, чтобы проводить атаки часто. По его словам, сейчас у россиян есть определенные трудности с выработкой такого типа оружия.

"Как вы видите из последних ударов, они уменьшили количество ракет, которые они используют каждый раз. Поэтому ответ – нет", – подчеркнул Буданов.

Напоследок он сказал, что сейчас россияне больше не в состоянии проводить те же ракетные обстрелы, которые производили осенью 2022 года. Поэтому беспокоиться по этому поводу – не стоит.

В конце июня россияне атаковали Украину "Шахедами"