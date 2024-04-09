Атаки врага проваливаются: как россияне идут на штурм на левобережье Херсонщины
Оккупанты фактически не используют бронетехнику на левом берегу Херсонщины. Они пытаются атаковать Крынки с помощью пехоты.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что на протяжении последних дней увеличилось количество штурмовых действий со стороны оккупантов. Они идут небольшими группами.
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Очень помогают FPV-дроны
Как отметил Братчук, сейчас идет война FPV-дронов и РЭБа. Эти средства помогают отражать атаки оккупантов.
Атаки врага проваливаются и потому, что очень удачно действуют наши подразделения беспилотных аппаратов, которые именно этими дронами наносят значительные потери врагу. Сегодня было фактически два штурмовых действия. Россияне понесли потери и отступили. Жалуются, что украинские FPV-дроны донимают их,
– сказал Братчук.
Несмотря на это, оккупанты не планируют прекратить свои атаки. Они и в дальнейшем будут выполнять штурмовые действия, чтобы отбросить украинские подразделения с левобережья Херсонщины. Также на этом направлении активно действует украинская артиллерия, которая выбивает вражеские артиллерийские системы.
Ситуация на фронте: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 449 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 7110 вражеских танков, 13620 боевых бронированных машин, 11386 артиллерийских систем, 1039 РСЗО, 753 средства противовоздушной обороны, 347 самолетов и тому подобное.
- В Главном управлении разведки отметили, что ближайшие месяцы будут непростыми. Наши защитники продолжают сдерживать атаки оккупантов на фронте.
- В Генштабе сообщили, что в течение суток зафиксировали 66 боевых столкновений на фронте. Враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных удара. Также был 81 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны Украины и населенных пунктах.