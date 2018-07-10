Бразильский защитник подтвердил переход в "Динамо"

Защитник "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей подтвердил скорое завершение перехода в "Динамо".

В своем Instagram бразилец поблагодарил "Атлетико Паранаэнсе" и "Коринтианс", в котором играл последние несколько месяцев на правах аренды.

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"Еще одно прощание в моей карьере. Это были удивительные несколько месяцев в составе "Коринтианса". Отдавал себя всего на тренировках и в матчах. Было честью носить вашу майку. В "Атлетико" для меня ценна любовь, которую чувствовал везде и от каждого – от раздевалки и до президента. Благодарен всем людям, которые были со мной. Этот клуб сделал из меня футболиста. Теперь у меня новый вызов в "Динамо" Киев. И я прошу у Бога для себя мудрости и терпения, чтобы двигаться дальше", – написал бразилец.

Сидклей выступает на позиции левого защитника, но может сыграть и в полузащите.

Ранее сообщалось об интересе к бразильцу "Динамо", "Шахтера" и "Зенита". Позже появилась информация, что киевский клуб сумел опередить конкурентов. "Динамо" заплатит "Коринтиансу" 5 миллионов евро за защитника.

Клуб из Сан-Паулу имел опцию выкупа игрока за 3 миллиона евро, но не воспользовался ею.