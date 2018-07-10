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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Бразильский защитник подтвердил переход в "Динамо"

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Сидклей переходит в "Динамо"
Сидклей переходит в "Динамо" / Getty Images

Защитник "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей подтвердил скорое завершение перехода в "Динамо".

В своем Instagram бразилец поблагодарил "Атлетико Паранаэнсе" и "Коринтианс", в котором играл последние несколько месяцев на правах аренды.

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"Еще одно прощание в моей карьере. Это были удивительные несколько месяцев в составе "Коринтианса". Отдавал себя всего на тренировках и в матчах. Было честью носить вашу майку. В "Атлетико" для меня ценна любовь, которую чувствовал везде и от каждого – от раздевалки и до президента. Благодарен всем людям, которые были со мной. Этот клуб сделал из меня футболиста. Теперь у меня новый вызов в "Динамо" Киев. И я прошу у Бога для себя мудрости и терпения, чтобы двигаться дальше", – написал бразилец.

 

Mais uma despedida em minha carreira... Foram poucos meses de Corinthians mas meses muito especiais, defender essa torcida de energia eletrizante foi um grande orgulho. Me doei um todos jogos e treinamentos e espero ter deixado meu nome na história do clube. Obrigado @corinthians pela forma que me acolheu e pela oportunidade, foi um privilégio vestir esse manto! Ao @atleticoparanaense agradeço o carinho que sempre tive nesse grande clube, desde a tia da cozinha, o roupeiro até o presidente, uma enorme gratidão, um carinho especial, pois foi o clube que me projetou para o futebol. Enfim, o meu agradecimento às pessoas que fizeram parte dessa conquista, todos tem um lugar especial em meu coração. E nesse novo desafio no @fc_dynamo_kyiv peço a Deus sabedoria e humildade para seguir em frente. Abraços a todos Sisidy

Допис, поширений Sidcley Ferreira (@sisidy)

Сидклей выступает на позиции левого защитника, но может сыграть и в полузащите.

Ранее сообщалось об интересе к бразильцу "Динамо", "Шахтера" и "Зенита". Позже появилась информация, что киевский клуб сумел опередить конкурентов. "Динамо" заплатит "Коринтиансу" 5 миллионов евро за защитника.

Клуб из Сан-Паулу имел опцию выкупа игрока за 3 миллиона евро, но не воспользовался ею.

Теги: Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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