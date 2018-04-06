Бренд одежды Gant выпустил коллекцию из океанического мусора
В сотрудничестве с организацией Seaqual бренд одежды Gant представил новую линейку одежды, выполненную из тканей, изготовленных из переработанного пластика, собранного испанскими моряками.
Коллекция рубашек является частью проекта Beacons Project – новой инициативы, направленной на то, чтобы интегрировать устойчивость моды и опрятность океанов.
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"Благодаря проекту Beacons Project мы начинаем совершенно новый прогресс создания прекрасных продуктов с сознательным и устойчивым подходом, который со временем будет расти и развиваться", – сказал представитель бренда Брайан Греви.
Рубашка из океанического мусора от Gant
Также он отметил, что в будущем Gant будет использовать более инновационные материалы.
Цена переработанных рубашек – 165 долларов.
Ткани из переработанного мусора – не единственный шаг, который Gant делает по сохранению водных ресурсов. В январе этого года бренд объявил о партнерстве с некоммерческой организацией Waterkeeper Alliance, целью которой является защита источников воды от загрязнения.
Включив океанический мусор в производство продукции, Gant присоединился к таким брендам как G-Star Raw, Adidas и Stella McCartney.
Gant представил коллекцию из океанического мусора: видео