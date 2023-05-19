Продолжают успешно наступать: Сырский показал видео штурма ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские защитники продолжают совершать удачные тактические действия на флангах возле Бахмута. Так, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский выложил в сети видео, где показал, как сейчас освобождают украинские территории наши воины.

По его словам, операция на Бахмутском направлении прошла успешно. Командующий также отметил профессиональную работу наших героев.

Смотрите также Оккупанты этого не ожидали: ВСУ перехватили инициативу и добились успехов в Бахмуте

Сырский показал, как ВСУ контратакуют под Бахмутом

На видео командующий показал работу 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", которая сейчас совершает удачные наступательные действия в окрестностях Бахмута. На этих кадрах военные зафиксировали наземное сражение с российскими оккупантами, а также зачистку освобожденной территории.

Бригада "Эдельвейс" освобождает украинские территории / Видео 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

В самой бригаде отметили, что в результате операции им удалось освободить около 4 квадратных километров территории у города-крепости. Кроме того, нашим героям удалось взять в плен россиян и уничтожить несколько единиц военной техники.

Военные "Эдельвейса" подчеркнули, что наступление оказалось удачным благодаря артиллерийской подготовке, применению тяжелой и легкобронированной техники, а также действиям профессиональной штурмовой группы. Украинские защитники отметили, что это яркий пример идеального взаимодействия внутри подразделения и полного доверия командиру.

Вооруженные Силы наступают на Бахмутском направлении