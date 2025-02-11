Эффективно глушат вражеские FPV-дроны: в бригаде "Рубеж" призвали донатить на важный сбор

Системы радиоэлектронной борьбы крайне необходимы на войне. Они как невидимый щит защищают украинское войско от российских FPV-дронов и препятствует вражеским средствам связи.

Бригада "Рубеж" Национальной гвардии Украины проводит сбор на средства РЭБ, которые являются первым, что необходимо для противодействия FPV-дронам врага. Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, в чем преимущества систем РЭБ и как они защищают личный состав, подразделения и логистику.

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Крайне необходимы на переднем крае

Борисенко отметил, что направление FPV-дронов постоянно прогрессирует, регулярно меняются частоты управления, частоты видеосвязи. Поэтому средства РЭБ должны постоянно модернизироваться, модифицироваться, захватывать все новые и новые частоты для того, чтобы иметь возможность глушить управление или видеосвязь вражеских FPV-дронов.

Каждое транспортное средство, оборудованное системой РЭБ, намного защищеннее, чем то, у которого ее вообще нет. Для того чтобы хоть как-то безопасно осуществлять перевозки и какие-то логистические действия на переднем крае, средства РЭБ крайне необходимы – буквально "на вчера",

– подчеркнул начальник разведки.

В то же время средства РЭБ являются очень дорогими. Даже один модуль РЭБ стоит довольно большие деньги, а для того, чтобы защитить одну машину с высокой вероятностью от поражения FPV- дроном, нужно 3 – 4 таких модулей на разных диапазонах частот.

Также нужно определенное время на их изготовление и необходимы довольно большие суммы для того, чтобы можно было их централизованно закупать.

Поэтому большое спасибо всем, кто присоединяется к нашему сбору. Вы делаете нашу работу более эффективной, жизнь личного состава – более защищенным, и мы вам всем очень благодарны за это,

– отметил Даниил Борисенко.

Задонатить на РЭБ для бригады "Рубеж" можно по этой ссылке. Карточка: 4441 1111 2822 2241

Напомним, что украинские производители изготовили РЭБ-систему, оснащенную технологией "Атлас". Она является первой в Украине системой обнаружения, способной фиксировать вражеские объекты на расстоянии до 30 километров. Разработчики установят новые РЭБ на фронте, чтобы обеспечить систему не купольного типа, а такую, что может защищать целые участки фронта.