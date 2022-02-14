Бригадам раздали противотанковое оружие: удар России по арсеналам не поможет, – Бутусов

Противотанковое оружие раздали всем бригадам ВСУ, находящимся на первой линии обороны в Донбассе. По словам журналиста Юрия Бутусова, они получили противотанковые ракетные комплексы Javelin, "Стугна", "Корсар", противотанковые гранатометы NLAW и противобункерные гранатометы M141.

Украинские инструкторы получили необходимую подготовку. Теперь они учат непосредственно бойцов на позициях.

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Современное управляемое оружие есть на каждом узле обороны, – Бутусов

Современное управляемое оружие находится на каждом узле обороны, а также в составе мобильных противотанковых групп в тактическом резерве. При этом значительно увеличено количество противотанковых средств советских образцов в боевых порядках,

– отметил Бутусов.

Поскольку современное вооружение рассредоточено, его невозможно уничтожить ударами по арсеналам. На любом направлении наступления российская бронетехника встретит сопротивление, и серьезные потери для противника будут неизбежны.

Высокий риск боевых действий именно на Донбассе

Танки российских корпусов на Донбассе и современные Т-72Б3М 150-й мотострелковой дивизии никакие "мангалы" на башнях не спасут.

– добавил журналист.

Бутусов подчеркнул, что риск локальных боевых действий высок именно на Донбассе.

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Западные страны предоставляют Украине оружие: последние новости

Литва передала Украине зенитные комплексы Stinger. Кроме этого, в грузе было и другое военное снаряжение.

11 февраля в Украину 11 февраля прибыла дежурная партия военной помощи США. Речь идет о 90 тоннах боеприпасов.

Ранее Великобритания сообщила, что готова передать Украине ракеты для борьбы с российским флотом.

Также правительство Польши официально поддержало предоставление Украине военной помощи из-за эскалации из России. Это могут быть даже переносные зенитно-ракетные комплексы Grom.

Смотрите в видео, как прилетели очередные "птички" с помощью от США:

Текст публикации Юрия Бутусова:

Все бригады и батальоны ВСУ в первой линии обороны на Донбассе получили комплекты современного пехотного вооружения: противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", "Стугна", Корсар", противотанковые гранатометы NLAW, гранатометы с вакуумной боевой частью М141 непосредственно на позициях.

Современное управляемое оружие находится на каждом узле обороны, а также в составе мобильных противотанковых групп в тактическом резерве. При этом значительно увеличено количество противотанковых средств советских образцов в боевых порядках.

Рассредоточение современного вооружения делает невозможным его уничтожение ударами по арсеналам.