Бригадам раздали противотанковое оружие: удар России по арсеналам не поможет, – Бутусов
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Противотанковое оружие раздали всем бригадам ВСУ, находящимся на первой линии обороны в Донбассе. По словам журналиста Юрия Бутусова, они получили противотанковые ракетные комплексы Javelin, "Стугна", "Корсар", противотанковые гранатометы NLAW и противобункерные гранатометы M141.
Украинские инструкторы получили необходимую подготовку. Теперь они учат непосредственно бойцов на позициях.
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Современное управляемое оружие есть на каждом узле обороны, – Бутусов
Современное управляемое оружие находится на каждом узле обороны, а также в составе мобильных противотанковых групп в тактическом резерве. При этом значительно увеличено количество противотанковых средств советских образцов в боевых порядках,
– отметил Бутусов.
Поскольку современное вооружение рассредоточено, его невозможно уничтожить ударами по арсеналам. На любом направлении наступления российская бронетехника встретит сопротивление, и серьезные потери для противника будут неизбежны.
Высокий риск боевых действий именно на Донбассе
Танки российских корпусов на Донбассе и современные Т-72Б3М 150-й мотострелковой дивизии никакие "мангалы" на башнях не спасут.
– добавил журналист.
Бутусов подчеркнул, что риск локальных боевых действий высок именно на Донбассе.
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Текст публикации Юрия Бутусова:
Все бригады и батальоны ВСУ в первой линии обороны на Донбассе получили комплекты современного пехотного вооружения: противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", "Стугна", Корсар", противотанковые гранатометы NLAW, гранатометы с вакуумной боевой частью М141 непосредственно на позициях.
Современное управляемое оружие находится на каждом узле обороны, а также в составе мобильных противотанковых групп в тактическом резерве. При этом значительно увеличено количество противотанковых средств советских образцов в боевых порядках.
Рассредоточение современного вооружения делает невозможным его уничтожение ударами по арсеналам.