Українські інструктори отримали необхідну підготовку. Тепер вони навчають безпосередньо бійців на позиціях.

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Сучасна керована зброя є на кожному вузлі оборони, – Бутусов

Сучасна керована зброя є на кожному вузлі оборони, а також у складі мобільних протитанкових груп у тактичному резерві. При цьому значно збільшено кількість протитанкових засобів радянських зразків у бойових порядках,

– зазначив Бутусов.

Оскільки сучасне озброєння розосереджене, то його неможливо знищити ударами по арсеналах. На будь-якому напрямку наступу російська бронетехніка зустріне опір і серйозні втрати для противника будуть неминучі.

Високий ризик бойових дій саме на Донбасі

Танки російських корпусів на Донбасі та сучасні Т-72Б3М 150-ї мотострілецької дивізії ніякі "мангали" на вежах не врятують,

– додав журналіст.

Бутусов наголосив, що ризик локальних бойових дій високий саме на Донбасі.

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Західні країни надають Україні зброю: останні новини

Литва передала Україні зенітні комплекси Stinger. Окрім цього, у вантажі була й інша військова амуніція.

11 лютого в Україну 11 лютого прибула чергова партія військової допомоги від США. Мовиться про 90 тонн боєприпасів.

Раніше Велика Британія повідомила, що готова передати Україні ракети для боротьби з російським флотом.

Також уряд Польщі офіційно підтримав надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії. Це можуть бути навіть переносні зенітно-ракетні комплекси Grom.

Дивіться у відео, як прилетіли чергові "пташки" з допомогою від США:

Текст публікації Юрія Бутусова:

Всі бригади і батальйони ЗСУ в першій лінії оборони на Донбасі отримали комплекти сучасного піхотного озброєння: протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", "Стугна", Корсар", протитанкові гранатомети NLAW, гранатомети з вакуумною бойовою частиною М141 безпосередньо на позиціях.

Сучасна керована зброя є на кожному вузлі оборони, а також у складі мобільних протитанкових груп у тактичному резерві. При цьому значно збільшено кількість протитанкових засобів радянських зразків у бойових порядках.

Розосередження сучасного озброєння унеможливлює його знищення ударами по арсеналах.