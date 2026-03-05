Укр Рус
24 Канал Новости Украины Сырский анонсировал изменения для бригад ТрО: хочет повысить боеспособность и уменьшить число потерь
5 марта, 14:58
2

Сырский анонсировал изменения для бригад ТрО: хочет повысить боеспособность и уменьшить число потерь

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Бригады ТрО переводят на единую структуру с усиленным использованием дронов, зенитно-ракетных подразделений и артиллерии.
  • Изменения направлены на повышение боеспособности и уменьшение потерь среди военных в оборонительных операциях.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что все бригады ТрО переводят на единую структуру с усиленным использованием беспилотников. Он добавил, что к бригадам привлекают зенитно-ракетные подразделения и артиллерию.

По словам главнокомандующего, это существенно усилит возможности бригад ТрО. Об этом сообщил Александр Сырский.

Смотрите также Россия изменила тактику атак "Шахедами": Сырский рассказал о новой угрозе

Какие изменения произошли в структуре ТрО?

Александр Сырский 5 марта 2026 года сообщил, что бригады ТрО переходят на новую систему работы, где большую роль будут играть дроны.

В состав бригад добавят подразделения крупнокалиберной артиллерии, противовоздушной обороны и наземных роботизированных комплексов.

Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им вести успешную оборону определенной полосы ответственности,
– отметил Сырский.

Военные части ТрО планируют использовать прежде всего в оборонительных операциях. По словам Сырского, главной целью является усиление боеспособности Сил территориальной обороны и одновременно уменьшение потерь среди военных.

Он добавил, что именно для этого обновляют структуру подразделений, усиливают их новым вооружением и улучшают логистическое обеспечение.

Что известно о предыдущих заявлениях Сырского?

  • Александр Сырский заявил, что за зиму 2025 – 2026 годов российские войска потеряли 92 850 военных, а ВСУ восстановили контроль над большей территорией, чем захватил противник.

  • С конца января ВСУ восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории на Александровском направлении. Сырский отметил, что несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники продолжают выполнять поставленные задачи.

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война не зашла в тупик, а потери российской армии превысили количество новобранцев в 2025 году.