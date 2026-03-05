Сырский анонсировал изменения для бригад ТрО: хочет повысить боеспособность и уменьшить число потерь
- Бригады ТрО переводят на единую структуру с усиленным использованием дронов, зенитно-ракетных подразделений и артиллерии.
- Изменения направлены на повышение боеспособности и уменьшение потерь среди военных в оборонительных операциях.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что все бригады ТрО переводят на единую структуру с усиленным использованием беспилотников. Он добавил, что к бригадам привлекают зенитно-ракетные подразделения и артиллерию.
По словам главнокомандующего, это существенно усилит возможности бригад ТрО. Об этом сообщил Александр Сырский.
Какие изменения произошли в структуре ТрО?
Александр Сырский 5 марта 2026 года сообщил, что бригады ТрО переходят на новую систему работы, где большую роль будут играть дроны.
В состав бригад добавят подразделения крупнокалиберной артиллерии, противовоздушной обороны и наземных роботизированных комплексов.
Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им вести успешную оборону определенной полосы ответственности,
– отметил Сырский.
Военные части ТрО планируют использовать прежде всего в оборонительных операциях. По словам Сырского, главной целью является усиление боеспособности Сил территориальной обороны и одновременно уменьшение потерь среди военных.
Он добавил, что именно для этого обновляют структуру подразделений, усиливают их новым вооружением и улучшают логистическое обеспечение.
Что известно о предыдущих заявлениях Сырского?
Александр Сырский заявил, что за зиму 2025 – 2026 годов российские войска потеряли 92 850 военных, а ВСУ восстановили контроль над большей территорией, чем захватил противник.
С конца января ВСУ восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории на Александровском направлении. Сырский отметил, что несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники продолжают выполнять поставленные задачи.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что война не зашла в тупик, а потери российской армии превысили количество новобранцев в 2025 году.