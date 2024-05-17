Впервые ни одна из бригад не жалуется на нехватку артиллерийских снарядов, – Зеленский

Силы обороны сейчас имеют достаточно артиллерийских снарядов для ведения войны против врага. Ни одна из бригад не испытывает недостатка снарядов, как это было еще 2 месяца назад.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, информирует 24 Канал. По его словам, достичь этого удалось еще до того, как начала действовать чешская инициатива.

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Даже до чешской инициативы у нас есть прогресс. Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит на протяжении последних 2 месяцев,

– отметил Владимир Зеленский.

В то же время глава правительства отметил, что впереди еще много работы.

"Чешская инициатива будет продолжаться. О деньгах со всеми партнерами ведем переговоры", – добавил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в Украине стартует инициатива, в ходе которой партнеры будут финансировать производство наших дронов, в частности – РЭБов.

Технические показатели наших дронов становятся лучше. Мы начинаем их много производить, а финансирования не хватает. У нас есть мощности производить больше, – отметил Зеленский.

Поэтому дополнительные инициативы по финансированию помогут нарастить темпы производства дронов.

Нехватка снарядов и "чешская инициатива": главное

Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч снарядов для последующей передачи Украине. В дальнейшем страна планирует законтрактовать еще сотни тысяч боеприпасов. В частности, речь идет о цифре в 300 тысяч.

Еще в феврале, когда Украина столкнулась со значительной нехваткой артснарядов, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна нашла для Украины 800 тысяч снарядов, но для их передачи требуется финансирование. Тогда и была озвучена идея создания "чешской инициативы", которая бы это обеспечила. К Чехии присоединились и другие страны, в частности Германия, Финляндия и Канада.

Рассчитывали, что 800 тысяч снарядов должно было бы хватить на полгода – с расчетом, что ежедневно можно было выстреливать до 5 тысяч единиц.