Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, інформує 24 Канал. За його словами, досягти цього вдаось ще до того, як почала діяти чеська ініціатива.

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Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржаться, що немає артилерійського снаряду. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців,

– зазначив Володимир Зеленський.

Водночас глава уряду зазначив, що попереду ще багато роботи.

"Чеська ініціатива буде тривати. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини", – додав президент.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що наразі в Україні стартує ініціатива, у ході якої партнери фінансуватимуть виробництво наших дронів, зокрема – РЕБів.

Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а фінансування бракує. У нас є потужності виробляти більше, – зазначив Зеленський.

Тому, додаткові ініціативи з фінансування допоможуть наростити темпи виробництва дронів.

Брак снарядів і "чеська ініціатива": головне

Чехія уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. У подальшому країна планує законтрактувати ще сотні тисяч боєприпасів. Зокрема, йдеться про цифру у 300 тисяч.

Ще в лютому, коли Україна зіштовхнулась із значним браком артснарядів, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але для їхньої передачі потрібне фінансування. Тоді і було озвучено ідею створення "чеської ініціативи", яка б це забезпечила. До Чехії приєднались і інші країни, зокрема Німеччина, Фінляндія і Канада.

Розрховували, що 800 тисяч снарядів мало б вистачити на пів року – із розрахунком, що щодня можна було вистрілювати до 5 тисяч одиниць.