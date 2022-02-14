Британия разрабатывает пакет военной помощи для Украины: о нем объявят на днях

Великобритания работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины. Это происходит на фоне роста угрозы вторжения России.

О разработке Британией пакета помощи Украине издание пишет со ссылкой на слова представителя британского правительства.

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Великобритания готовит пакет помощи для Украины

Пресс-секретарь рассказал, что премьер-министр Борис Джонсон работает с союзниками над пакетом поддержки Украины. Детали о нем обещают сообщить в ближайшие дни. Пока известно, что речь идет о военной поддержке и экономической помощи.

В материале также информируют, что Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели. Политик хочет заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией.

Куда поедет британский премьер, тоже пока неизвестно. Но в его офисе заявили, что Джонсон желает больше взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.

Кризис на украинской границе достиг критического предела. Все говорит о том, что Россия в любой момент может планировать вторжение,

– отметил спикер.

Однако он подчеркнул, что дипломатия все еще может подействовать. Поэтому глава британского правительства продолжит работу в этом направлении с партнерами.

Военная поддержка от Лондона: что известно

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