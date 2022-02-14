Британия разрабатывает пакет военной помощи для Украины: о нем объявят на днях
Источник:The Guardian
Великобритания работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины. Это происходит на фоне роста угрозы вторжения России.
О разработке Британией пакета помощи Украине издание пишет со ссылкой на слова представителя британского правительства.
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Великобритания готовит пакет помощи для Украины
Пресс-секретарь рассказал, что премьер-министр Борис Джонсон работает с союзниками над пакетом поддержки Украины. Детали о нем обещают сообщить в ближайшие дни. Пока известно, что речь идет о военной поддержке и экономической помощи.
В материале также информируют, что Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели. Политик хочет заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией.
Куда поедет британский премьер, тоже пока неизвестно. Но в его офисе заявили, что Джонсон желает больше взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.
Кризис на украинской границе достиг критического предела. Все говорит о том, что Россия в любой момент может планировать вторжение,
– отметил спикер.
Однако он подчеркнул, что дипломатия все еще может подействовать. Поэтому глава британского правительства продолжит работу в этом направлении с партнерами.
Военная поддержка от Лондона: что известно
- Еще в январе Великобритания начала отправлять Украине легкое противотанковое оружие. Глава британского Минобороны Бен Уоллес объяснил, что решение о помощи было принято на фоне "угрожающего поведения России".
- Лондон продолжает поддерживать наше государство на фоне угрозы нового вторжения Москвы. Там, в частности, планируют передать нам еще и ракеты для борьбы с Черноморским флотом государства-агрессора.
- 9 февраля британский самолет доставил в Киев помощь. Алексей Резников уточнил, что британцы передали груз, предназначенный для сил территориальной обороны.
- Уже 13 февраля самолет Воздушных сил Великобритании совершил посадку в Борисполе. Вероятно, им была направлена военная помощь для Украины.
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