С Потемкиным и 70 000 человек: британская разведка о бегстве оккупантов в Херсонской области
Источник:минобороны Великобритании
Российские военные активно готовятся к уходу из Херсона. Они планируют отойти на левый берег Днепра, пока Вооруженные Силы Украины сами их не выгнали.
Британская разведка предположила, о чем свидетельствует побег оккупантов в Херсонской области
Министерство обороны Британии предположило, что действия российских оккупантов в захваченном Херсоне свидетельствуют о том, что они готовятся к быстрому бегству из города.
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Так, британская разведка обращает внимание, что 27 октября глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что в настоящее время областной центр покинули более 70 тысяч человек.
26 октября коллаборант также утверждал, что из города увезли останки русского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его гробницы в кафедральном соборе.
В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием Россией украинских земель в XVIII веке и подчеркивает вес, который Путин почти наверняка придает историческому оправданию вторжения.
– заявили в британской разведке.
В ведомстве предположили, что этот символический вывоз останков Потемкина и перемещение гражданского населения свидетельствуют о намерении России ускорить выход из этого региона.
Что происходит на Херсонщине
- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление ВСУ на Юге замедлилось из-за дождей. Условия там действительно сложные, впрочем, наши бойцы не прекращают наступать.
- В то же время, дожди значительно замедляют оккупантов, поскольку им трудно обустраивать новые рубежи обороны. Об этом отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
- Ситуация в Херсонской области по-прежнему остается сложной. Тем не менее, украинские военные успешно отражают наступления противника.
- Эксперты оценили ситуацию в Херсонском направлении. Они проанализировали, как оккупанты готовятся к обороне Херсона и действительно ли они планируют удержать город.
- Они, вероятно, готовятся к приходу ВСУ в сам город, из которого, похоже, не собираются уходить. Именно поэтому и минируют поля в окрестностях Херсона. Вместе с тем накануне появилась информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Херсона – вывозят живую силу и технику, однако подкрепления в виде новомобилизованных остаются.
- Российские захватчики в Херсонской области кричат, якобы эвакуируются и забирают офицерский состав. Таким образом, пытаются создать паническую картинку, чтобы жители города соглашались уезжать.
- Вместе с этим РосСМИ советуют оккупантам, что нужно везти "на родину". Прежде пропагандисты призывают грабить херсонские музеи, церкви и библиотеки, чтобы забрать самые дорогие экспонаты, и останки князя Григория Потемкина-Таврического, поскольку ВСУ может их осквернить.
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