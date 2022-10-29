С Потемкиным и 70 000 человек: британская разведка о бегстве оккупантов в Херсонской области

Российские военные активно готовятся к уходу из Херсона. Они планируют отойти на левый берег Днепра, пока Вооруженные Силы Украины сами их не выгнали.

Британская разведка предположила, о чем свидетельствует побег оккупантов в Херсонской области

Министерство обороны Британии предположило, что действия российских оккупантов в захваченном Херсоне свидетельствуют о том, что они готовятся к быстрому бегству из города.

Главное Потери врага на Юге, украинская деталь в иранской дроне: хронология 248 дня войны

Так, британская разведка обращает внимание, что 27 октября глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что в настоящее время областной центр покинули более 70 тысяч человек.

26 октября коллаборант также утверждал, что из города увезли останки русского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина из его гробницы в кафедральном соборе.

В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с завоеванием Россией украинских земель в XVIII веке и подчеркивает вес, который Путин почти наверняка придает историческому оправданию вторжения.

– заявили в британской разведке.

В ведомстве предположили, что этот символический вывоз останков Потемкина и перемещение гражданского населения свидетельствуют о намерении России ускорить выход из этого региона.

Что происходит на Херсонщине

Смотрите больше – оккупанты в панике бегут из Херсона: видео