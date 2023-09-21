Британские разведчики объяснили, почему россиянам трудно наступать

Россияне пытаются удержать свои позиции на фронте, однако украинские защитники уверенно освобождают наши территории. В британской разведке объяснили, почему враг терпит неудачу.

Год назад в России мобилизовали около 300 тысяч российских резервистов и призвали на войну против Украины, которые теперь обязаны служить до конца войны. Вероятно, поэтому вражеская армия вовсе не имеет мотивации.

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У россиян низкий моральный дух

Недавно глава комитета госдумы России по обороне Андрей Картаполов сказал, что мобилизованные обязаны служить до конца "специальной военной операции".

Он признал сложную ситуацию на фронте и заявил, что ротация из зоны боевых действий невозможна.

Отсутствие регулярных ротаций подразделений вне боевого дежурства является, вероятно, одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу россиян,

– говорится в сообщении.

Также после начала полномасштабного вторжения российская армия не способна проводить учения высокого уровня.

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