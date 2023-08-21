Россия создает новую общевойсковую армию, – разведка Британии о ее дислокации и задачах
Источник:Минобороны Великобритании
В отчете Минобороны Великобритании говорится, что Россия может работать над созданием новых военных формирований. Это нужно государству-агрессору для переброски ресурсов.
Россия, вероятно, расширяет свои военные структуры, учитывая реалии военного времени. Британские разведчики считают, что государство-агрессор может создавать новое формирование – 18-ю общевойсковую армию.
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Будет сосредотачиваться на оборонных операциях
Формирование, вероятно, будет состоять из усиленных подразделений, действующих сейчас в Херсонской области, и из 22 армейского корпуса, который дислоцируется в Крыму.
Вероятно, 18-я общевойсковая армия будет состоять из мобилизованного персонала и будет сосредоточена на оборонных операциях безопасности на юге Украины.
Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для борьбы на ключевых направлениях,
– говорится в сообщении британских разведчиков.
Существует вероятность, что из-за этого недавно передислоцировались воздушно-десантные силы из Херсона на Ореховское направление.
Военные формирования в России
- Все боеспособные подразделения российской армии были переброшены на территорию Украины, чтобы противодействовать контрнаступлению ВСУ. Сегодня в России нет ни одной боевой части, способной выполнить боевое задание по назначению. Вокруг Бахмута оборону держат воздушно-десантные войска, обычно размещавшиеся на западе России и действовавшие как элитные силы быстрого реагирования на случай обострения в отношениях с НАТО.
- Ранее в августе разведка Британии также сообщала, что Россия начала формировать новые крупные подразделения для усиления своих сухопутных войск. Это происходит в течение последних двух месяцев. Однако в Минобороны Великобритании объясняют, что без новой волны мобилизации Кремль вряд ли найдет достаточно сил для этих формирований.
- Издание Financial Times написало, что российский диктатор готовится к более длительной войне. В частности, он принял изменения в закон о мобилизации в России. Речь идет об увеличении возраста мобилизации от 27 до 30 лет, отправке повесток такому количеству мужчин, которому пожелают. Более того, как только мужчина получит электронное призывное сообщение, то границы России для него закроют.