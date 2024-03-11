Кремль уверяет, что "все сбили": Брянскую и Орловскую области России в очередной раз атаковали дроны

Граждане России продолжают ощущать последствия войны, которую Кремль развязал против Украины. Собственно, регионы государства-агрессора в очередной раз атаковали дроны.

В ночь на 11 марта беспилотные летательные аппараты заметили в Брянской и Орловской области России. Около 05:41 во вражеском министерстве обороны поспешили заверить, что якобы сбили все цели, – информирует 24 Канал.

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На Россию снова летят дроны

Как понятно из сообщения Кремля:

4 дрона зафиксировали над Брянской областью;

2 беспилотных аппарата – над Орловской.

В то же время Москва в очередной раз обвинила Украину в "террористической атаке" по объектам на территории России.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области,

– пишут в минобороны России.

Утром 10 марта жителей Курской области предупреждали о ракетной опасности

Больше о проблемах врага

Украинские дроны эффективно прорываются через первые эшелоны российской противовоздушной обороны, что свидетельствует о недостатке зенитных ракетных комплексов у врага. Военный обозреватель Давид Шарп отмечал, что прорыв происходит не только на границе, но и глубже в территории России, где украинские беспилотники вызывают проблемы для оккупантов.

Российские усилия по радиоэлектронной борьбе и зенитных ракетных комплексов не всегда эффективны против украинских дронов. Шарп отметил, что успешность противодействия зависит от наличия локальных узлов обороны и качества работы самой системы ПВО.

Ночной налет украинских дронов на Россию 9 марта поразил стратегические объекты, в частности авиазавод в Таганроге, где мог пострадать самолет ДРЛО А-50. Недавний пожар в Санкт-Петербурге и взрыв в Череповце также связаны с атаками БПЛА, что демонстрирует способность Украины поражать важные объекты в глубине российской территории.

Атаки украинских дронов на территории России являются ответом на агрессию Кремля против Украины. Вместе с тем Москва всегда имеет возможность все остановить в любой момент – объявить о выводе войск из нашего государства, возвращение к границам 1991 года.

. Оккупанты заявляли впоследствии, что беспилотник упал на территории нефтебазы, в результате чего вспыхнул пожар. Местные перед тем слышали звуки взрывов.