Брэд Питт сблизился с Деми Мур – СМИ

Известный голливудский актер Брэд Питт, который недавно заявлял об отказе от интимных отношений, сблизился с актрисой Деми Мур.

Актер нашел поддержку у давней подруги, которая убедила его искать утешения в учении Каббала, сообщает Radar Online.

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"Брэд искал что-то, чтобы поднять настроение. Деми предположила, что Каббала может стать решением ", – рассказал источник.

В учении Каббала использует темные заклинания, магические амулеты и другие практики, чтобы предотвратить психические атаки. И она очень надеется, что Брэд присоединится к таинственной секте, говорится в издании.

Стоит заметить, что 54-летний Питт сблизились с 55-летней Деми еще летом прошлого года, после развода с Анджелиной Джоли.

"Деми обратилась к Брэду и повела его на частные занятия йогой, чтобы помочь ему оставаться трезвым и натправить энергию на что-то полезное. Они были друзьями на протяжении десятилетий. Но теперь между ними появилась связь, с которой они никогда ранее не сталкивались", – добавил инсайдер.

По информации СМИ, актер активно изучает Каббалу, учится и смотрит различные обучающие видео, а также носит рюкзак со священными текстами.