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Брэд Питт заключил неожиданный договор с известной актрисой: детали

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Брэд Питт: личная жизнь
Брэд Питт: личная жизнь

Голливудский актер Брэд Питт, который прекратил отношения с Анджелиной Джоли, заключил неожиданное соглашение с 38-летней актрисой Тиффани Хеддиш.

Об этом сообщает журнал Elle.

По информации иностранных СМИ, Анджелина Джоли, которая воспитывает 6 детей, начала встречаться с актером Шоном Пенном. В то же время Брэд Питт также имеет изменения в личной жизни, поскольку новой пассией знаменитого актера может стать Тиффани Хеддиш.

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Сразу после вручения престижной кинопремии "Оскар" вероятная избранница Питта публично рассказала, что они заключили соглашение. Тиффани Хеддиш заверила, что если мужчина не будет иметь отношений через год, то они начнут встречаться.

Мы сейчас столкнулись в лифте и решили, что если через год и он, и я будем свободны, то начнем встречаться. Хотя я не уверена, что у меня могут получиться гармоничные отношения с мужчиной, у которого столько детей,
– заявила Тиффани Хеддиш.


Тиффани Хеддиш призналась, что может иметь отношения с Брэдом Питтом

Как известно, Брэд Питт появился на вечеринке после вручения "Оскара". На церемонию мужчина не хотел идти, пока не узнал, что Анджелина Джоли проигнорирует мероприятие. По словам инсайдеров, актер до сих пор оправляется от разрыва отношений.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Брэд Питт
Источник: 24 Канал
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