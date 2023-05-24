БТР и пленный: бойцы РДК и легиона "Свобода России" похвастались трофеями с Белгородщины
"Освобождение" Белгородской области длится всего два дня, а добровольческие формирования россиян уже показали первые боевые трофеи. В частности, бойцы РДК и легиона "Свобода России" похвастались захваченным БРТ-82.
Его повстанцы "конфисковали" с КПП Грайворон. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.
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Что "затрофеили" повстанцы
На севере Украины, недалеко от российской границы, бойцы РДК и легиона "Свобода России" показали боевые трофеи с Белгородщины. Во время общения с журналистами боец с позывным "Вайт Рекс" рассказал, что во время рейда удалось забрать с КПП "Грайворон" БТР-82, документы и одного пленника.
В то же время бойцы рассказали, что в результате боевых столкновений двое солдат РДК получили ранения, также несколько раненых есть и у легиона.
Трофеи РДК и "Свободы России" / Фото Анна Черненко
Кроме того, бойцы рассказали, что на Белгородщине они "затрофеили" стрелковое оружие и антидроновое ружье.
Мы не шли туда за трофеями. Мы шли туда выполнять нашу боевую и политическую задачу. Ну а то, что у нас получилось (взять трофеи – 24 Канал) – это здорово. Это было только начало,
– сказал "Вайт Рекс".
Российские добровольцы "затрофеили" БТР: смотрите видео
Кроме того, он подчеркнул, что эта вылазка в Белгородскую область не была скоординирована с украинской армией, однако наши воины, собственно, и вдохновили российских добровольцев.
"Вайт Рекс" назвал главную задачу этой операции. Это, в частности, уничтожение врага. Кроме того, такие события на территории России заставляют командование оккупантов стягивать туда свои подразделения. Таким образом, оголяются некоторые участки на границе с Украиной.
"Освобождение" Белгородщины: последние новости
- Оккупанты в России после начала "освобождения" регионов от кремлевского режима объявили о реализации плана "Эдельвейс" в Белгородской области. Цель плана собрать все силовые структуры России для антитеррористических действий.
- Однако вскоре неожиданно для всех губернатор Белгородской области 23 мая заявил о прекращении контртеррористической операции.
- Несмотря на это, российские повстанцы до сих пор продолжают свои действия по "освобождению" России от кремлевской диктатуры. Они опубликовали видео, где показали движение по территории России.