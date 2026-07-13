Бронирование от мобилизации через Дию могут приостановить: СМИ раскрыли причину

Процесс бронирования работников от мобилизации через приложение Дия может быть приостановлен. Это связано с обновлением механизма определения предприятий, имеющих критически важное значение.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

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Почему процесс бронирования приостановили?

По информации источника издания, решение о временной приостановке бронирования работников через приложение Дия уже согласовано на заседании Штаба Верховного Главнокомандующего. В то же время официально о его введении пока еще не объявили.

Собеседник издания отметил, что окончательный механизм реализации этого решения пока не определен.

В ходе обсуждения рассматривались несколько вариантов: в частности, ограничить возможность бронирования только для предприятий, которые еще не подтвердили свой статус критически важных, или же временно приостановить подачу заявок для всех компаний.

По предварительной информации, такие ограничения могут действовать до 1 сентября.

Источник также сообщил, что заявки, которые будут находиться на рассмотрении на момент вступления решения в силу, планируется обработать. Зато подать новые заявки через Дию предприятия временно не смогут.

Ожидается, что возможность бронирования будет постепенно восстанавливаться для компаний, которые повторно подтвердят статус критически важных в соответствии с обновленными критериями.

Напомним, в мае этого года Кабмин утвердил новые правила бронирования работников от мобилизации и поручил ответственным органам власти пересмотреть критерии присвоения статуса критически важного бизнеса.

В частности, изменения коснулись заработной платы работников. Чтобы предприятие могло получить статус критически важного и провести бронирование работников, минимальная заработная плата должна составлять не менее 25 941 гривны. В прифронтовых общинах – от 21 618 гривен.