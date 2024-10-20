У Дии закрили бронювання: в чому причина та скільки триватиме

В воскресенье, 20 октября, стало известно о приостановлении услуги бронирования через приложение Дия. Отмечается, что причиной является аудит забронированных военнообязанных.

Ранее в Минобороны предупреждали о аудите критических предприятий, однако утверждали, что его будут проводить без прекращения бронирования для граждан.

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Бронирование в Дии временно закрыли

С утра при попытке подать заявку на бронирование работника на странице сервиса "Бронирование работников", пользователь получает сообщение с ошибкой.

Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о восстановлении сервиса, поэтому следите за обновлениями,

– сообщается при попытке воспользоваться сервисом бронирования.

Бронирование через Дию временно закрыли / скриншот с портала

Ранее в Минобороны указывали, что решение о проведении аудита критических предприятий приняли, потому что резко увеличилось количество забронированных. Отмечалось, что в течение двух лет таких насчитывали 540 тысяч человек, а всего за несколько последних месяцев их количество выросло вдвое.

Перед этим СМИ писали, что Владимир Зеленский был возмущен бронированием 1,5 миллиона человек, из-за чего правительство приостановило действие отдельных положений по определению критически важных предприятий до 15 ноября 2024 года.