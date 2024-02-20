Мобилизация в Украине: как происходит бронирование работников

Из-за полномасштабного вторжения России, в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Впрочем, некоторые работодатели могут использовать механизмы бронирования своих работников от мобилизации.

В Украине призывают по мобилизации мужчин после прохождения срочной службы или, если они достигли 27 лет и стали военнообязанными. Юрист компании Main Business Partner Владислав Гук рассказал о главных недостатках механизма бронирования, сообщает 24 Канал.

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Проблемы бронирования от мобилизации

Гук объяснил, что созданный государством механизм бронирования, является достаточно бюрократическим. Работодателю необходимо пройти через ряд инстанций и получить несколько согласований, чтобы обеспечить бронирование для своих работников.

Как это выглядит на практике:

готовится пакет документов, который направляется в соответствующий орган государственной власти или местного самоуправления;

затем ваши документы проходят проверку еще в нескольких органах и передаются на согласование в Минобороны;

далее Минобороны направляет документы в Минэкономики, где будет приниматься окончательное решение по бронированию.

Юрист также отмечает, что этот процесс длительный и вполне вероятен вариант, что компания просто не успеет забронировать своего работника.

Основная проблема заключается в длительности этого процесса, он может занимать до 2-х месяцев времени, в течение которого предприятие не имеет на руках никаких документов. В условиях более жесткой мобилизации и сокращения оснований для получения отсрочки, бизнесу будет все сложнее сохранить квалифицированные кадры. Компания может банально не успеть забронировать своего специалиста,

– подчеркнул эксперт.

Эксперт предостерегает, что усиление мобилизации и неэффективный механизм бронирования приведут к очередной волне оттока кадров.

Бронирование от мобилизации: основное