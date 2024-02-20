Мобилизация в Украине: как происходит бронирование работников
Из-за полномасштабного вторжения России, в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Впрочем, некоторые работодатели могут использовать механизмы бронирования своих работников от мобилизации.
В Украине призывают по мобилизации мужчин после прохождения срочной службы или, если они достигли 27 лет и стали военнообязанными. Юрист компании Main Business Partner Владислав Гук рассказал о главных недостатках механизма бронирования, сообщает 24 Канал.
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Проблемы бронирования от мобилизации
Гук объяснил, что созданный государством механизм бронирования, является достаточно бюрократическим. Работодателю необходимо пройти через ряд инстанций и получить несколько согласований, чтобы обеспечить бронирование для своих работников.
Как это выглядит на практике:
- готовится пакет документов, который направляется в соответствующий орган государственной власти или местного самоуправления;
- затем ваши документы проходят проверку еще в нескольких органах и передаются на согласование в Минобороны;
- далее Минобороны направляет документы в Минэкономики, где будет приниматься окончательное решение по бронированию.
Юрист также отмечает, что этот процесс длительный и вполне вероятен вариант, что компания просто не успеет забронировать своего работника.
Основная проблема заключается в длительности этого процесса, он может занимать до 2-х месяцев времени, в течение которого предприятие не имеет на руках никаких документов. В условиях более жесткой мобилизации и сокращения оснований для получения отсрочки, бизнесу будет все сложнее сохранить квалифицированные кадры. Компания может банально не успеть забронировать своего специалиста,
– подчеркнул эксперт.
Эксперт предостерегает, что усиление мобилизации и неэффективный механизм бронирования приведут к очередной волне оттока кадров.
Бронирование от мобилизации: основное
- Правительство рассматривает концепцию осуществления бронирования для граждан при условии уплаты налогов в размере 6000 – 7000 гривен в месяц. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
- Во время своей рабочей поездки в Черкасскую область Владимир Зеленский объявил о внедрении "нового справедливого механизма бронирования" для предприятий. Президент отметил, что попросил экономистов и правоохранителей разработать "индивидуальный подход к предприятиям, которые действуют честно". Он также подчеркнул, что человек может быть или работать, или быть в армии.
- Нардеп Дмитрий Наталуха объяснил, что пока не определен единый вариант суммы налога для бизнеса. Крупные предприятия готовы платить 6 тысяч гривен, в то время как меньшие предприятия готовы отдать 50 тысяч гривен. Дискуссия продолжается и окончательной цифры пока нет.