В Україні призивають за мобілізацією чоловіків після проходження строкової служби або, якщо вони досягли 27 років та стали військовозобов'язаними. Юрист компанії Main Business Partner Владислав Гук розповів про головні недоліки механізму бронювання, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

Проблеми бронювання від мобілізації

Гук пояснив, що створений державою механізм бронювання, є досить бюрократичним. Роботодавцеві необхідно пройти через ряд інстанцій і отримати декілька погоджень, щоб забезпечити бронювання для своїх працівників.

Як це виглядає на практиці:

готується пакет документів, який направляється до відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування;

потім ваші документи проходять перевірку ще в декількох органах та передаються на погодження до Міноборони;

далі Міноборони направляє документи до Мінекономіки, де буде ухвалюється остаточне рішення з бронювання.

Юрист також зазначає, що цей процес довготривалий і є цілком вірогідним варіант, що компанія просто не встигне забронювати свого працівника.

Основна проблема полягає в тривалості цього процесу, він може займати до 2-х місяців часу, протягом якого підприємство не має на руках жодних документів. В умовах жорсткішої мобілізації та скорочення підстав для отримання відстрочки, бізнесу буде все складніше зберегти кваліфіковані кадри. Компанія може банально не встигнути забронювати свого фахівця,

– підкреслив експерт.

Експерт застерігає, що посилення мобілізації та неефективний механізм бронювання призведуть до чергової хвилі відтоку кадрів.

Бронювання від мобілізації: основне