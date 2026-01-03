Мобилизация 2026: в Украине ввели новые критерии для бронирования работников
- Министерство экономики Украины ввело новые критерии для бронирования предприятий, в частности по уровню средней зарплаты.
- Предприятия с 50+ работниками должны иметь зарплату вдвое выше средней по стране, а с 20 – 49 работниками – втрое выше.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины изменило критерии определения субъектов хозяйствования, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики. В частности, в перечень вернули уровень средней зарплаты относительно средней зарплаты.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ № 3650 от 22 декабря 2025 года, который размещен на сайте министерства.
Что изменилось для предприятий?
Согласно изменениям, на бронирование могут рассчитывать предприятия, в которых работает не менее 50 человек и которые обеспечивают среднюю заработную плату за последний отчетный месяц на уровне как минимум в два раза выше средней зарплаты по стране за последний отчетный налоговый год.
В то же время для предприятий, насчитывающих от 20 до 49 работников, зарплата должна быть как минимум втрое больше.
Справка. Подобные критерии уже были в приказе Минэкономики №28003 от 18 декабря 2024 года, но в новой действующей его редакции, утвержденной приказом №471 от 11 сентября 2025 года, они отсутствуют.
К тому же на статус важного для экономики предприятия могут рассчитывать производители из перечня техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется из бюджетных средств, утвержденного Минэкономики.
Мобилизация в Украине: что стоит знать?
Минобороны планирует ввести оповещение о повестках в приложении Резерв+. После электронного оповещения военнообязанному может поступить повестка в бумажной форме.
С 1 января в Украине усилится призыв на военную службу для мужчин 25 – 60 лет без опыта и для граждан 18 – 60 лет с опытом службы. Часть мобилизационных процессов также переведут в цифровой формат с электронным Резерв ID.
Минобороны запускает систему "Чекин мобилизованного" для трекинга пути военнообязанных на каждом шагу. Инициатива включает электронные документы и фиксацию действий, что позволит выявлять аномалии с самовольным оставлением части.