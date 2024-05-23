Председатель финансового комитета Верховной Рады отметил, что такое решение было бы справедливым. Гетманцев сравнил его с практикой, которая неоднократно использовалась в США.
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Какая польза от мобилизации по лотерее
По мнению Даниила Гетманцева, вопрос бронирования всегда будет несправедливым для тех, кто не подпадает под льготные категории. При лотерейной системе 100% бронирование по профессии не применялось бы, как это происходит сейчас.
Я бы воспользовался примером Соединенных Штатов Америки, когда призыв осуществляется по определенным датам рождения, которые определяют случайно – в "лотерею". Призывались бы люди, которые были рождены в ту дату. Безотносительно к роду профессии, или занятий. Тогда это будет справедливым,
– отметил он.
По мнению нардепа, лотерея обеспечит справедливое распределение мобилизационной нагрузки среди всех мужчин, независимо от их профессии или других обстоятельств. Впрочем, он считает, что вопрос мобилизации слишком чувствительный. Его невозможно решить так, чтобы все считали его справедливым.
Последние изменения в правилах мобилизации и воинского учета
В Украине с 18 мая мужчины призывного возраста должны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы. Это удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет, временное удостоверение военнообязанного.
Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин также рассказал, что по новому закону о мобилизации те, кто после 2022 года признан непригодным и снятым с учета, все равно должны пройти ВВК.
Работодателей сейчас также обязали содействовать проведению мобилизации. Они должны не только вручать повестки, но и доставлять работников в ТЦК и СП, если есть соответствующее требование.
Женщин-медиков и фармацевток тоже обязали стать на воинский учет. Правительство исключило норму, по которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные.