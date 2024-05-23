Председатель финансового комитета Верховной Рады отметил, что такое решение было бы справедливым. Гетманцев сравнил его с практикой, которая неоднократно использовалась в США.

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Какая польза от мобилизации по лотерее

По мнению Даниила Гетманцева, вопрос бронирования всегда будет несправедливым для тех, кто не подпадает под льготные категории. При лотерейной системе 100% бронирование по профессии не применялось бы, как это происходит сейчас.

Я бы воспользовался примером Соединенных Штатов Америки, когда призыв осуществляется по определенным датам рождения, которые определяют случайно – в "лотерею". Призывались бы люди, которые были рождены в ту дату. Безотносительно к роду профессии, или занятий. Тогда это будет справедливым,

– отметил он.

По мнению нардепа, лотерея обеспечит справедливое распределение мобилизационной нагрузки среди всех мужчин, независимо от их профессии или других обстоятельств. Впрочем, он считает, что вопрос мобилизации слишком чувствительный. Его невозможно решить так, чтобы все считали его справедливым.

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