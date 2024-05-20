Правительство расширило перечень критериев для бронирования работников одной из отраслей
Источник:Правительственный портал
В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесли изменения в критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. И соответственно, могут получить возможность бронировать военнообязанных работников.
Изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности.
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Отныне предприятия, учреждения и организации, которые задействованы в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей, должны соответствовать одному из двух критериев:
- Быть исполнителем или соисполнителем:
- государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны по производству товаров, выполнения работ и оказания услуг, указанных в предыдущем абзаце;
- или договора по производству товаров оборонного назначения за счет средств других внебюджетных источников, которые не запрещены законодательством Украины.
При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части ВСУ и другие военные формирования.
- Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно Порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденным постановлением Кабмина от 8 марта 2024 года.
Что изменится
Изменения фактически расширяют перечень критериев. Первый объединяет те два, которые действовали до сих пор, добавляя при этом внебюджетные источники финансирования.
А второй дает возможность получить основание для бронирования компаниям, которые находятся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК.
"Для тех предприятий, которые уже начали путь согласно процедуре, действующей до сих пор, ничего не меняется", – отметили в Министерстве.
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Бронирование работников: актуально
- 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Документ расширил список профессий, представителей которых могут забронировать.
- Законопроект о мобилизации вводит новые категории граждан, которых могут забронировать от призыва: народные депутаты и их помощники; бенефициарные владельцы предприятий критической важности; государственные служащие, задействованы в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и Кабмина.
- К слову, недавно общество резко отреагировало на информацию о возможности бронирования работников шести компаний, среди которых: Glovo, рекламное агентство и компании с американскими владельцами.