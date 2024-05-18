Бронирование работников: кто имеет такое право с 18 мая
Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно ему, власть будет бронировать работников некоторых предприятий и органов государственной власти.
Правительство будет принимать объемы бронирования военнообязанных и порядок бронирования. В частности, критерии, перечень должностей и профессий, говорится в материале 24 Канала.
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Кого будут бронировать, согласно новому закону
Закон о мобилизации предусматривает, что вопрос бронирования работников для компаний и работодателей урегулируют. В частности, с 18 мая право на бронирование имеют работники:
- органов государственной власти, местного самоуправления или других государственных органов с категорией должности "А", "Б" и "В";
- органов государственной власти или других государственных органов, Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, прокуратуры, Государственного бюро расследований, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны;
- на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;
- предприятий, которые признаны критически важными.
Кроме того, нардепы смогут забронировать двух своих помощников.
Компании будут бронировать работников в районном ТЦК, в сфере которого компания, орган или предприятие размещены.
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Коротко об изменениях в мобилизации с 18 мая
- С 18 мая все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить военно-учетные данные. Это можно сделать в ТЦК и СП, ЦНАПе или в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут просканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.
- Также все военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы (военные билеты, временные удостоверения, удостоверение о воинском учете), которые надо предъявлять по требованию полиции и ТЦК.
- Отсрочку от мобилизации имеют забронированные, временно непригодные по состоянию здоровья. Также мужчины, которые содержат трех или более детей в возрасте до 18 лет, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка или детей, если второй из родителей умер, лишен прав, отбывает наказание или без вести пропавший. Подробнее читайте по ссылке.