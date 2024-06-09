Бронирование до 100 процентов работников: Минэкономики назвало предприятия, которых это касается

На прошлой неделе Кабмин внес изменения в постановление о бронировании военнообязанных. Теперь отдельные предприятия смогут получить отсрочку для всех своих работников.

Обновленное постановление правительства предусматривает, что предприятия по отдельным направлениям смогут забронировать около 100 процентов работников. Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Бронирование по – новому

Господин Фоменко отметил, что принятые изменения – это не новая концепция бронирования, это модернизация действующей процедуры. Положения постановления по бронированию были приведены в соответствие с требованиями нового закона о мобилизации. Кроме того, изменениями в постановление были созданы правовые основания для того, чтобы разрабатывать цифровизацию процесса бронирования.

"Конечная цель – все должно быть в цифре, чтобы избавиться от бюрократии, уменьшить сроки рассмотрения, убрать субъектный фактор влияния на принятие решений", – пояснил чиновник.

Где можно бронировать 100 процентов работников

Игорь Фоменко перечислил три направления, по которым предоставляется возможность бронировать всех работников.

Предприятия, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны, ВСУ, другие военные формирования.

Предприятия, которые работают в топливно-энергетическом комплексе, утверждены Минэнерго.

Предприятия, которые привлечены к строительству фортификационных сооружений.

Среди других важных изменений в постановление:

возможность бронировать работников не на 6 месяцев, а до 12, на предприятиях, которые определены критически важными.

отмена никаких требований по ограничениям по дефицитным – военным специальностям, то есть все работники предприятий и организаций без ограничений по возрасту, званию, военно-учетной специальности могут быть забронированы, если предприятия будут признаны критически важными.

бронирование военнообязанных будет происходить через "Дію".

Напомним, что по обращению министра МВД Игоря Клименко, удалось забронировать 90 процентов личного состава ГСЧС и Нацполиции. Остальные 10 процентов сотрудников все же будут подлежать мобилизации. Так, работники ГСЧС могут мобилизоваться на выбор в ряды Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии или ГПСУ. В то же время правоохранители смогут присоединиться к бригаде "Лють" или к дополнительно созданным 3 бригадам Национальной полиции Украины.