Бронирование от мобилизации в Украине станет электронным: что стоит знать

С начала зимы процедура бронирования работников станет полностью электронной. Отныне заявки можно будет подавать исключительно через портал "Дия".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова в эфире телемарафона, передает Укринформ. По его словам, возобновление бронирования состоится с 1 декабря 2024 года.

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Новые условия бронирования работников

Федоров отметил, что такой подход позволяет быстро предоставлять статус брони, а также автоматически отображать его в системе.

Теперь с 1 декабря восстанавливается сам процесс бронирования через портал "Дия". То есть не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате,

– пояснил чиновник.

Доступ к функции бронирования получат только компании, которые подтвердят свой статус критически важных. Это станет возможным после принятия соответствующего постановления правительства.

Федоров считает, что, переходя на новый формат, государство стремится упростить процедуру для бизнеса и повысить ее эффективность.

К слову, ранее до 15 ноября был проведен аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить.