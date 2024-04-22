"Они это смогли": Буданов назвал один реальный успех россиян за последнее время

Российские захватчики не прекращают попыток прорвать украинскую оборону на Востоке и Юге. Кроме того, оккупанты продолжают воздушные атаки на города. Кирилла Буданова спросили, удалось ли врагу достичь реальных успехов.

Глава ГУР признал, что за последнее время оккупанты все же имели реальное достижение. Правда, пока только одно.

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Успех оккупантов

По словам Буданова, россияне были успешными в Авдеевке.

Это надо признать. Это факт. Они это смогли. Все остальное – ну, пока рано об этом говорить,

– подчеркнул разведчик.

Кроме того, захватчики усилили атаки на энергетические объекты Украины. Впрочем, нашим защитникам удалось установить паритет благодаря зеркальным ударам по критической и военной инфраструктуре страны – агрессора.

В то же время Буданов подчеркнул, что такие взаимные удары не решат вопрос войны.

Пока человек с флагом не зайдет на территорию – ничего не изменится. Хоть ты миллион дронов туда отправь, хоть сто тысяч артиллерийских снарядов туда положи – пока человек не зайдет, ничего не будет,

– заявил глава ГУР.

Напомним, что в ночь на 20 апреля в 8 областях России произошел "хлопок" на ряде объектов энергетики. Как сообщили источники 24 Канала, это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Благодаря беспилотникам было поражено как минимум три электроподстанции и база хранения горючего. На месте попаданий занялись пожары. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. В минобороны России заявили об атаке более 50 дронов.

Ближайшие месяцы Украине будет сложно

В интервью BBC Кирилл Буданов также предположил, какой может быть ситуация в ближайшее время. Он отметил, что нелегкие времена наступят для Украины с середины мая – начала июня.

По словам разведчика, россияне будут использовать комплексный подход. Оккупанты будут давить всюду. Речь идет как о фронте, так и о внутренне-политической ситуации.

В то же время чиновник заверил, что "армагеддон не произойдет".

Отметим, что по данным разведки, Россия готовит масштабное наступление на начало июня. К этому времени страна – агрессор стремится мобилизовать 300 тысяч солдат.

В Институте изучения войны считают, что украинцы смогут остановить вражеское наступление, если помощь от США поступит вовремя.