Уже этой весной Украина и Россия столкнутся в решающей битве, – Буданов

За год полномасштабной войны Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Предполагают, что Кремль исчерпает "инструменты войны" для достижения своих военных целей к концу весны.

Об этом заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью USA Today.

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Буданов заявил, что у России заканчиваются "инструменты войны"

Заявление генерал-майора Кирилла Буданова прозвучало на фоне неопределенности возможностей России продолжать агрессивную войну. К годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля ожидалось новое мощное наступление российской армии, однако оно фактически не произошло, пишет издание.

"Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны", – подчеркнул Буданов.

Также, во время интервью Буданов предположил, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны".

Боевые действия близятся к концу

Ранее Буданов рассказывал, что с "середины и до конца весны будут решающие бои". Глава ГУР утвердительно ответил на вопрос, будет ли в этих боях решаться судьба войны. "Это переломный момент", – добавил глава ГУР МО.

Он также провел аналогию с футбольным матчем, заявив, что в противостоянии между Украиной и Россией "счет 1:1, а минута 70-я".

"Это субъективное видение", – подчеркнул Буданов.

Также Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины весной 2023 года планируют серьезное наступление. По данным главы разведки, оно предусматривает освобождение украинской территории.