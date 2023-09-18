Мы не закончим войну парадом победы в Москве, но России не провести его в Киеве, – Буданов

Начальник ГУР не надеется, что агрессор когда-нибудь сдастся по своей воле. Наши военные не проведут парад победы в Москве, однако Россия не сможет сделать этого в Киеве.

Война была постоянной для России на протяжении всей истории. Об этом Кирилл Буданов заявил в интервью влиятельному СМИ.

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Москве не стоит надеяться провести парад в Киеве

Начальник ГУР отметил, что работает над ограниченной позицией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании ракетных и беспилотных ударов России по инфраструктуре Украины.

"Пусть начинают. Они тоже получат ответ", – подчеркнул Буданов.

Генерал-лейтенант не надеется, что враг когда-нибудь сдастся по собственной воле. В то же время Буданов отметил, что война была постоянной для России на протяжении всей ее истории.

Кроме того, подчеркнул, что не может быть ни одного разговора о прекращении огня или мире, пока украинские военные не установят собственные факты на местах.

Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве. Но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве,

– подчеркнул Буданов.

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