Глава украинской разведки Кирилл Буданов отреагировал на свой "заочный арест" в России. Это он сделал иронически.

Буданов пообещал работать еще лучше над отпором российским оккупантам. Напомним, что в России главу ГУР МО обвиняют в "теракте" на Крымском мосту.

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Реакция Буданова на заочный "арест" в России

Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно,

– сказал глава ГУР МО.

Буданов отметил, что это хороший показатель нашей работы, и обязался работать еще лучше.

Что этому предшествовало

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова. Его обвиняют в "теракте" на Крымском мосту.

К тому же Буданова объявили в международный розыск.

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