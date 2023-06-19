В Украине формируется отряд бессмертных, – Буданов отреагировал на вбросы о своей "смерти"
Источник:KyivPost
В Кремле на регулярной основе заявляют о якобы смерти главы ГУР МО Кирилла Буданова. Он отреагировал на это, высмеяв россиян.
Кирилл Буданов, насмехаясь над оккупантами, заявил о формировании "отряда бессмертных". И что они будут преследовать россиян в их кошмарах.
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Каст "отряда бессмертных" поражает
Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих – Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке,
– иронически заявил Буданов.
Он добавил, что этот самый "отряд бессмертных" не просто будет наведываться по ночам к россиянам. Он будет "кошмарить" тех, кто стремился захватить наше государство.
Вокруг Буданова витает множество теорий заговора
- Начнем с того, что оккупанты заявляют о "гибели" Буданова с конца мая. Собственно, 29 мая россияне нанесли очередной ракетный удар по столице, во время которого будто "погиб" глава ГУР МО.
- Особо отличился на прошлой неделе Владимир Соловьев. Главный российский пропагандист вполне серьезно заявил, что Кирилл Буданов в коме. Что он находится в Германии на лечении.
- Причем "теория заговора" набрала неслыханные обороты. Уже размышляют над тем, что Валерия Залужного как ни "убили", то "ранили". Интересно, что Путин и сам эти слухи начал распространять.
- Кстати, существуют еще и объяснения того, почему Буданов в ролике о контрнаступлении ничего не говорил. Мол, максимально статическую позицию выбрали не просто так. По мнению пропагандистов, изображение главы ГУР МО сгенерировал искусственный интеллект. Поэтому и выбрали позицию, во время которой никто не увидел, что он не настоящий.
- Заметим, что молчание Буданова прокомментировал бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж. Он назвал этот ролик информационно-психологической операцией Украины.
- Он подчеркнул, что это видео вызвало множество вопросов как среди украинцев, так и россиян. Ледвидж отметил, что эта и другие ИПСО не только озадачивают оккупантов. Они также подчеркивают важность тишины, чтобы контрнаступление ВСУ было успешным.