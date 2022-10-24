Победа к лету: Буданов рассказал, какой будет тактика россиян в ближайшее время

Россия не выполнила ни одну из стратегических задач так называемой "спецоперации", которую 24 февраля объявил Владимир Путин. В ближайшее время Россия сосредоточится на двух задачах.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, какой будет тактика россиян в ближайшее время. По его словам, враг будет пытаться удержать захваченные территории и продвинуться в Донецкой области.

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Россия попытается продвинуться на Донбассе

Прежде всего – это попытка удержать все, что они смогли захватить, и попытки хоть как-то продвинуться в Донецкой области,

– сказал глава разведки.

Буданов подчеркнул, что ни одной из стратегических задач, которую ставили россияне, они не достигли.

"Более того, сейчас они теряют даже то, что смогли оккупировать. А это, опять же, мы возвращаемся к среднестатистическому россиянину, который смотрит телевизор, и ему говорят, что россияне потеряли то, то, то, какое-то там село. Это катастрофа ", – отметил глава ГУР МО.

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Буданов подчеркнул, что Россия пытается оправдать свои неудачи разными сроками.

"Они обыгрывают это разными словами, например: "тактическая перегруппировка", "занятие более выгодных рубежей" и так далее... Но ведь все всё понимают", – сказал он.

Реальна ли ядерная угроза для Украины

Также Буданов ответил на вопрос, реальна ли ядерная угроза для Украины. Он подчеркнул, что сейчас такая угроза сохраняется, равно как и в предыдущие месяцы.

Она реальна всегда, поскольку у нас сосед немного больной и с ядерным оружием. Но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года назад. Она одинаковая,

– резюмировал он.

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Буданов сказал, когда закончится война

По мнению Кирилла Буданова, война в Украине может завершиться к лету 2023 года. Глава ГУР МО заявил, что до конца 2022 года украинские защитники продвинутся значительно вперед.

По его словам, Украину ждут "значимые победы".

Кроме того, Буданов заявил, что пока нет никаких признаков того, что в Беларуси создают ударные группировки для открытия 2 фронта.

В то же время он подчеркнул, что потенциальная угроза со стороны Беларуси все-таки есть.

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