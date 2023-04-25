Сколько человек Россия мобилизует в месяц: Буданов назвал данные
Источник:"РБК-Украина"
В России идет скрытая мобилизация населения. Мобилизированных солдат Россия готовит на территории Беларуси.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал темпы мобилизации в России. По его словам, в среднем Россия в месяц мобилизует 20 тысяч человек.
Смотрите также Россия готовится к затяжной войне, – разведка об онлайн-повестках и наказании уклонистов
На территории России находится около 120 тысяч мобилизованных
"Да, она (мобилизация – 24 Канал) идет нормально. В среднем они в месяц мобилизуют 20 тысяч – обобщенная цифра в зависимости от месяца", – сказал он.
Также Буданов рассказал о том, сколько мобилизованных Россия до сих пор не перебросила в Украину.
Интересный вопрос. Из того количества, которое уже было тогда официально призвано – около 120 тысяч,
– отметил он.
Глава ГУР МО уточнил, что речь идет о мобилизованных, которые до сих пор находятся на территории России.
"Они не все могут быть переброшены, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери достаточно значительны, то этот некомплект кем-то надо компенсировать", – заявил Буданов.
Кроме того, руководитель разведки рассказал, что Россия решила вывести так называемый миротворческий контингент из региона конфликта Азербайджана с Арменией. По его словам, контрактников заменят срочниками.
"Несколько дней назад был довольно яркий пример. Россия скрыто (они об этом не будут говорить) приняла решение, уже пошли приказы о выводе миротворческого контингента из региона конфликта Азербайджана с Арменией и замене имеющегося контингента на контингент из срочников. То есть контрактников забирают, срочников отправляют. Как вы понимаете, это вовсе не потому, что у них все хорошо", – резюмировал Буданов.
Что известно о мобилизации в России
- Отметим, что в России с начала полномасштабного вторжения в Украину идет скрытая мобилизация. В сентябре 2022 года на фоне провалов и потерь кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о так называемой "частичной" мобилизации.
- Тогда Россия призвала в армию не менее 300 тысяч военных. Также в январе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность российских войск до полутора миллионов в течение трех лет.
- Сейчас в Кремле стараясь как можно дольше избежать новой волны открытой мобилизации из-за возможной напряженности в обществе. Поэтому минобороны России пытается вербовать добровольцев.
- Также 11 апреля 2023 года в России разрешили вручать повестки в электронном виде.