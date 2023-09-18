Скоро придет время расплаты, – Буданов рассказал, когда в России закончится оружие
Источник:The Economist
Россия с большой интенсивностью использует свое вооружение в войне против Украины. Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что через несколько лет в России иссякнут запасы оружия.
Буданов заявил, что численность личного состава – единственное очевидное преимущество, которое Россия все еще сохраняет над Украиной. В то же время он отмечает, что качество личного состава россиян низкое.
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Буданов заявил, что у России может закончиться оружие к 2026 году
"Человеческие ресурсы в России, условно говоря, неограничены. Качество низкое, но количество достаточное", – заявил глава украинской разведки.
Что касается других составляющих военных усилий, то, как говорит Буданов, российские ресурсы иссякают, и скоро придет время расплаты.
По его словам, российская экономика продержится до 2025 года. В то же время поток оружия иссякнет в 2026 году, "возможно, раньше", утверждает он.
Какова ситуация с оружием в России
- Россия из-за полномасштабного вторжения в Украину столкнулась с крупными потерями в личном составе и технике, а также с международной изоляцией.
- Из-за западных санкций сильно страдает российский ВПК, однако Россия все еще находит пути, чтобы обходить ограничения и получать детали для производства оружия.
- Основным поставщиком оружия в Россию является Иран, предоставляющий Кремлю дроны-камикадзе типа "Шахед". В то же время Россия хочет производить "Шахеды" на своей территории.
- В ГУР МО заявили, что Россия пытается наращивать производство оружия и переводить экономику на военные рельсы. Однако действующие объемы производства не позволяют даже близко вернуться к уровню запасов ракетного вооружения по состоянию на полномасштабное вторжение.
- Кремль надеется на военную помощь КНДР, которая также находится под многочисленными санкциями и изолирована от западного мира. Прежде всего, Россия хочет получить боеприпасы.
- В сентябре в Россию приехал лидер КНДР Ким Чен Ын, который провел переговоры с Владимиром Путиным. Хотя конкретные детали встречи неизвестны, однако СМИ предполагают, что Россия и КНДР договаривались о военном сотрудничестве.