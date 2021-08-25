Будет абсолютная катастрофа, – ООН прогнозирует голод в Афганистане
Источник:Daily Mail
В ООН опередили, что Афганистан столкнется с "абсолютной катастрофой". Там заявили, что после прихода к власти талибов страну охватит голод и экономическая разруха.
Мэри-Эллен МакГроарти, которая во Всемирной продовольственной программе ООН курирует направление Афганистана призвала мир координировать свои действия. Якобы в противном случае и без того ужасная ситуация станет катастрофической.
Обратите внимание 65 афганцев, которых эвакуировала Украина, попросили статус беженца
В то же время она отметила, что в страну нужно доставить не только продукты, но и лекарства и предметы первой необходимости. "Нам нужны деньги, и нужны они сейчас", – подчеркнула МакГроарти.
Несколько недель задержки – и будет слишком поздно. У людей ничего нет. Мы должны доставить пищу. Пока дороги не были заблокированы снегом,
– пояснил Песков.
Отметим, что талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и антиквариат. Они заверили, что тех, кто осмелится нарушить эти требования, ждет наказание.
Предыдущие заявления ООН насчет Афганистана
- Накануне в ООН заявили, что имеют много доказательств тяжких преступлений террористов "Талибана" против афганцев. В частности, говорится о массовых казнях людей и ограничениях в отношении женщин.
- Ранее Совет безопасности ООН призвал к переговорам по созданию нового правительства в Афганистане. Там подчеркнули важность прекращения нарушений прав человека талибами.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем обращении к талибам заметил, что Афганистан становится неконтролируемым. Он призвал все стороны защищать мирное население.